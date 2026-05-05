Tempo variabile a Piazza Armerina, stabile nel resto dell’Ennese

A Piazza Armerina la giornata di martedì sarà caratterizzata da variabilità, con la presenza di nubi. La temperatura minima è prevista intorno ai 10°C, mentre la massima raggiungerà i 22°C.
I venti, provenienti da Ovest, soffieranno con intensità compresa tra 0 e 14 km/h, mantenendo condizioni generalmente tranquille.
Su Enna e il resto della provincia lo scenario meteorologico rimane sostanzialmente invariato, con un contesto stabile e temperature localmente superiori ai 20°C.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: