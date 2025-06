TEDxEnna: ecco gli speaker e i performer

PUBBLICITÀ

Dopo l’annuncio ufficiale dello scorso marzo, TEDxEnna entra nel vivo: sono stati ufficialmente annunciati tutti gli speaker ed i performer della seconda edizione dell’evento, in programma per sabato 21 giugno, dalle ore 15.30 alle 20.30, presso il teatro Neglia di Enna.

Il tema di quest’anno, “Fuoripista”, è un invito ad abbandonare i sentieri tracciati per esplorare percorsi alternativi, sfidare le convenzioni e aprirsi a nuove idee. Un’occasione per lasciarsi ispirare da storie autentiche, coraggiose e capaci di aprire nuove prospettive sul mondo.

L’evento vedrà la partecipazione di 10 speaker e 3 performance artistiche, per un pomeriggio ricco di emozioni, riflessioni e connessioni significative.

Come da tradizione TEDx, tutti gli interventi saranno incentrati su idee di valore, capaci di generare un impatto positivo nella società.

Ecco chi salirà sul palco di TEDxEnna 2025: Alessio Andrea Balza (IOSNO), autore e voce gentile, ci invita al silenzio e alla verità; Sergio Beercock, musicista e attore anglo-siciliano, intreccia poesia, suono e teatro; Ilenia Curiale, travel designer, racconta la Sicilia con uno sguardo nuovo;

Sara D’Angelo, attrice, performer e cantante, dà voce a emozioni e storie; Ilaria Maria Dondi, giornalista e attivista, rompe i tabù sul corpo e sulle scelte; Elena Goretti, giornalista e mamma adottiva, racconta un altro modo di essere famiglia; Davide Guidara, chef stellato e rivoluzionario, guida il movimento della Nuova Cucina Vegetale; Manolo Luppichini, filmmaker, reporter e illusionista, racconta il mondo ai margini; Alessia Musìo, information designer, trasforma i dati in narrazioni visive; Valentina Presutti, scienziata e docente, umanizza l’Intelligenza Artificiale; Emanuele Primavera, musicista e compositore jazz, trasforma il tempo in suono e visione; Walter Riviera, ingegnere AI e storyteller, promuove una tecnologia più responsabile; Simone Scarpello, video artist e creatore di esperienze immersive, fonde arte e tecnologia; Patrick Vernuccio, The Frenchie Gardener, coltiva verdure e relazioni in città.

Pochi biglietti sono ancora disponibili su www.tedxenna.com. TEDxEnna è un evento ufficialmente riconosciuto da TED, organizzato su base volontaria, con il patrocinio del Comune di Enna, dell’Università Kore e il supporto di numerosi partner che sostengono il progetto.