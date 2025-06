Tavolo tecnico per l’Enna Calcio: al via il confronto tra istituzioni e categorie produttive

PUBBLICITÀ

Dopo l’incontro promosso dal sindaco giovedì scorso alla presenza di numerosi partecipanti, ieri pomeriggio si è tenuto il primo incontro del tavolo tecnico promosso dalle organizzazioni di categoria, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete per garantire la partecipazione dell’Enna Calcio al prossimo campionato di Serie D.

Alla riunione hanno preso parte il vicesindaco Francesco Comito, l’assessore allo sport Rosalinda Campanile e il presidente del consiglio comunale Paolo Gargaglione.

L’incontro si è rivelato particolarmente proficuo: sono state analizzate le possibili strategie per sostenere economicamente la stagione sportiva e la società Enna Calcio, per voce del suo presidente, ha quantificato l’entità delle risorse necessarie a coprire i costi complessivi.

Trattandosi di un impegno finanziario rilevante, è emersa con chiarezza la necessità di un coinvolgimento ampio e sinergico delle categorie produttive, del tessuto associativo e dell’intera comunità ennese.

Un nuovo appuntamento è fissato per venerdì prossimo, occasione in cui sarà fondamentale comprendere in modo concreto quale supporto potrà arrivare dal mondo imprenditoriale locale.

L’amministrazione comunale e tutte le forze politiche hanno confermato con determinazione il proprio impegno a sostegno della squadra gialloverde. Con pari convinzione, le organizzazioni di categoria hanno assicurato la massima mobilitazione per raggiungere l’obiettivo comune.