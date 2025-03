Tariffe idriche: gli interrogativi dei Comitati Cittadini Ennesi dopo l’assemblea dell’Ati

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito comunicato stampa dei Comitati Cittadini Ennesi.

Venerdì 21 marzo si è svolta l’Assemblea dell’ATI per discutere della tariffa idrica per il periodo 2024-2029. Preliminarmente dobbiamo ringraziare il Presidente dell’ATI ed i Sindaci che hanno consentito in aula la presenza dei Comitati cittadini attivi esistenti sul territorio, su nostra esplicita richiesta. Riteniamo altrettanto doveroso sintetizzare i punti salienti della discussione, rendendoli pubblici, e al contempo formulare alcune riflessioni sull’andamento dei lavori.

Partiamo dalla fine: l’Assemblea dei Sindaci ha deciso di rinviare la discussione a Martedì 25 marzo alle ore 12,00 per discutere ed eventualmente approvare la relazione, che dovrebbe essere elaborata dagli esperti nominati dall’ATI, sulla proposta che è sembrata maggioritaria nell’Assemblea dei Sindaci e cioè quella di determinare la tariffa eliminando gli investimenti a carico della stessa, non necessari e/o obbligatori, che poi consistono in diversi lotti di rifacimento delle reti idriche in diversi Comuni.

Durante la seduta sono state presentate diverse proposte elaborate dai succitati esperti. Tra queste sembrava prendere piede quella che prevedeva una riduzione del 20% degli investimenti non obbligatori e non necessari che restano a carico della tariffa. Ci sono voluti gli interventi di alcuni Sindaci che hanno evidenziato che questa proposta non era quella che gli stessi avevano avanzato e deliberato in una precedente riunione. Ci chiediamo: la proposta che avevano avanzato i Sindaci, perché non è stata elaborata dagli esperti? Sono stati loro (gli esperti) a disattenderla o qualcuno non gliel’ha fatta conoscere? In un caso o nell’altro, sarebbe opportuno conoscere i fatti risalendo a quanto avvenuto veramente. E perché gli altri Sindaci presenti non si sono accorti che la proposta da loro stessi avanzata non era l’oggetto della discussione fra le varie proposte che erano state presentate? Inoltre, perché si è arrivati al 21 marzo per dire agli esperti di elaborare ciò che gli stessi Sindaci avevano deliberato in una precedente riunione? Sono interrogativi legittimi che ci poniamo e che poniamo all’attenzione degli addetti ai lavori.

Una seconda considerazione è d’obbligo e lo abbiamo esplicitato anche in precedenti comunicati. L’ATI è l’unico Organismo preposto alla deliberazione della tariffa e la delibera può essere adottata a seguito dell’elaborazione dello schema regolatorio, il quale può essere redatto solo dopo avere ricevuto dal Gestore i dati necessari ed obbligatori per tale elaborazione. Orbene, dai documenti di cui siamo in possesso (nota Anea del 07/03/2025 a firma dei due consulenti esperti nominati dall’ATI) scopriamo che il gestore ha presentato il piano solo a fine dicembre 2024, cioè dopo otto mesi dal termine entro cui la stessa ATI doveva deliberare sulla tariffa. Ci chiediamo: perché il gestore ha comunicato i dati necessari ed obbligatori solo dopo ben otto mesi dalla scadenza dell’adempimento? Cosa ha fatto e quali iniziative ha messo in campo l’ATI per invitare e al contempo diffidare il gestore dal presentare il piano? Infine, perché se il gestore ha presentato il piano dopo otto mesi, l’ATI non si è premurata per tempo ad affrontare il problema della determinazione della tariffa ed ha atteso la diffida di ARERA di fine febbraio? Queste domande e molte altre che potrebbero sorgere, meritano risposte chiare da parte dei protagonisti della vicenda.

Al momento sulla vicenda non tiriamo alcuna conclusione; lasciamo ai lettori ed agli utenti ogni propria personale riflessione. In questa sede non vogliamo nemmeno discutere ed entrare nel merito della proposta che è uscita fuori dall’Assemblea di venerdì che dovrebbe consentire una riduzione della tariffa del 5% rispetto a quella del 2023 e contro quella prevista dal gestore di aumento del 7% (stiamo parlando di piccoli risparmi o di elemosina?). Avremo modo di discuterne dopo l’approvazione della tariffa, se arriveranno in tempo le carte che sono state chieste agli esperti.

Un’ultima cosa ci è consentito riferire. Un Sindaco nella seduta di venerdì ha fatto una constatazione durante un suo intervento e cioè che dopo 20 anni e dopo che sono stati spesi oltre un centinaio di milioni di euro, con il rifacimento delle reti idriche, la tariffa non è diminuita. A questo proposito, ci chiediamo: si tratta di una semplice coincidenza o della dimostrazione del fallimento della privatizzazione di un bene essenziale come l’acqua? Anche su questo tema avremo modo di discuterne nei prossimi giorni.