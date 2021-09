Tariffe idriche, AcquaEnna: “Le partite pregresse sono legittime”

Pubblichiamo qui di seguito nota stampa di AcquaEnna in merito alle partite pregresse.

“Il Gestore Acquaenna S.c.p.A., letti i comunicati a vario titolo diffusi anche dalle associazioni di consumatori, sul contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 17959/2021, anche al fine di non alimentare distorte aspettative nell’utenza, riconducibili ad una impropria interpretazione delle statuizioni contenute nella citata sentenza, precisa che, per come è stato più volte riconosciuto e sancito dal Tribunale di Enna, quale Giudice di secondo grado, Acquaenna non applica le c.d. Partite Pregresse in relazione ai consumi pregressi, ma solo ed esclusivamente ai consumi correnti. In tal modo Acquaenna non opera alcuna modifica e/o integrazione delle tariffe precedentemente adottate ed è esclusa qualsivoglia forma di violazione del principio di irretroattività”.