“Talking about Me”: il CPIA porta il cinema dell’inclusione a Enna

PUBBLICITÀ

Il C.P.I.A. Caltanissetta-Enna, in sinergia con Fine Art Produzioni, invita la cittadinanza a prendere parte a un evento dedicato al potere inclusivo del cinema. Il seminario, intitolato “Talking about Me – Racconti di Inclusione”, si svolgerà il 15 aprile alle ore 17:00 nella suggestiva cornice della Sala Cerere di Enna.

L’incontro, dal titolo “Il Cinema di Frontiera”, sarà guidato dal regista Nello Correale e si concentrerà sul ruolo del cinema come veicolo di inclusione e apertura culturale, offrendo spunti di riflessione sulle connessioni tra l’arte cinematografica e le tematiche della diversità.

L’iniziativa si inserisce nel contesto del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, progetto congiunto promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’obiettivo è valorizzare il linguaggio audiovisivo come strumento formativo capace di abbattere stereotipi, creare ponti tra culture diverse e alimentare un dialogo autentico all’interno della società.

«Il cinema ha la straordinaria capacità di farci guardare oltre le apparenze, mettendoci nei panni dell’altro», sottolinea il dirigente scolastico del C.P.I.A. Caltanissetta-Enna, prof. Giovanni Bevilacqua. «Attraverso questa iniziativa vogliamo promuovere un’educazione all’inclusione che parta dalle emozioni, dalle storie, dai volti e dalle voci che popolano il grande schermo. Ogni pellicola è un’occasione per leggere il mondo con occhi nuovi e più consapevoli».

A fare eco a queste parole è Lorenzo Daniele, di Fine Art Produzioni: «Crediamo fortemente nel potere narrativo del cinema, soprattutto quando riesce a dare voce a chi solitamente non viene ascoltato. Con questo seminario vogliamo contribuire alla costruzione di una cultura più accogliente, dove le storie personali diventino patrimonio collettivo. Il cinema può cambiare prospettive, e noi vogliamo essere parte di questo cambiamento».

Grazie al contributo di esperti del settore cinematografico, l’evento intende mostrare come la settima arte possa superare barriere culturali e sociali, diventando un linguaggio condiviso, capace di raccontare il valore della diversità e dell’incontro tra le persone. Il seminario sarà un’opportunità preziosa per approfondire le molteplici sfaccettature dell’inclusione e per celebrare il cinema come arte capace di trasformare e unire.

L’ingresso è gratuito.