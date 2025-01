Talenti ennesi al programma televisivo “The Coach”: ecco i selezionati

PUBBLICITÀ

Si sono svolte nei giorni scorsi, presso la scuola di ballo ASD Pergusa Dance di Cetty Guarneri, le selezioni per canto, recitazione, danza, musical e performing arts per il programma televisivo “The Coach”, che andrà in onda su 7 Gold. La scuola è stata scelta come sede unica per Enna.

Hanno superato la selezione per la danza undici ragazze ennesi della Pergusa Dance: Ludovica Giummo, Erica Di Maio, Angelica Benvissuto, Gabriela Jireth Pacheco Martinez, Swamy Balsamo, Micol Agata Augello, Alessia Liquefatto, Luana Termine, Aurora Restivo, Noemi Liquefatto e Aurora Bernunzo. Per il canto è stata selezionata l’ennese Greta Andolina. La stessa maestra Cetty Guarneri è stata scelta come coach per il talent show italiano.

Le ragazze dell’ASD Pergusa Dance saranno seguite da altri coach, mentre la maestra Guarneri si occuperà di un diverso gruppo di partecipanti.