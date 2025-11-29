Svincolo SS 121 al buio: i sindaci scrivono ad ANAS

PUBBLICITÀ

“Assieme ai sindaci di Assoro e Nissoria, abbiamo inviato una nota ad ANAS Sicilia affinché venga messo in sicurezza lo svincolo della SS 121 per Nicosia/Nissoria assolutamente al buio e senza marciapiedi”. Lo comunica il sindaco di Leonforte Piero Livolsi.

Lo svincolo ad altissima frequenza di mezzi e pedoni, insiste su un’area dove nelle vicinanze si trovano l’Ospedale di Leonforte, un supermercato, due discoteche e un centro di accoglienza.

“Capita spesso che nelle ore notturne – spiega Livolsi – al buio, ragazzi a piedi rientrano dalle discoteche o rientrano al centro di accoglienza, con grave pericolo di incidenti, per tali ragioni abbiamo richiesto di illuminare e realizzare dei passaggi pedonali ‘sicuri’ alla direzione di ANAS Sicilia”.

“A sostegno della nostra azione – conclude – ringraziamo l’On. Stefania Marino, che ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro delle Infrastrutture per sollecitare ANAS ad intervenire sullo svincolo”.