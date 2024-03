Svincolo di Enna A19, Confartigianato: “Ci auguriamo che i lavori siano conclusi nei tempi previsti”

PUBBLICITÀ

Come è noto, lo scorso 21 febbraio si è svolto in Prefettura un incontro durante il quale è stato analizzato lo stato di avanzamento e il cronoprogramma afferente la prosecuzione dei lavori che stanno interessando l’ammodernamento dello svincolo autostradale di Enna.

“Al riguardo, i referenti di Anas S.p.a. – comunica la Confartigianato – hanno reso noto che la prevista chiusura dello svincolo, recentemente annunciata, è quindi, in sintesi, resasi necessaria ad assicurare, come confermato dal Direttore di Anas S.p.a. – Struttura Territoriale Sicilia. Ing. Raffaele Celia, la conclusione dei lavori nei primi giorni del mese di settembre dell’anno corrente, per garantire minori disagi per l’utenza, anche in vista della riapertura delle scuole e dell’inizio dell’anno accademico presso il Polo Universitario del capoluogo ennese”.

“Dopo anni di attesa e di disagi – ha dichiarato il presidente provinciale di Confartigianato Peter Barreca – ci auguriamo che i lavori siano effettivamente conclusi nei tempi previsti, anche se riteniamo sia auspicabile trovare una soluzione alternativa a quella individuata che sia in grado di garantire un’agevole accesso alla città di Enna nei fine settimana ed in particolare in concomitanza alla Settimana Santa, evento turistico di notevole rilevanza”.