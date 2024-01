Svincolo Euno A19, Marino (Pd): “Ho richiesto informazioni sullo stato dei lavori. Riapertura entro febbraio”

PUBBLICITÀ

“In seguito alle numerose segnalazioni ricevute, ho richiesto informazioni precise sullo stato dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento del Viadotto Euno dell’Autostrada A19 Palermo-Catania”. Lo dichiara la deputata del Partito Democratico Stefania Marino.

“Atteso che l’ANAS aveva pianificato la fine dei lavori per il mese di ottobre 2023 – prosegue la deputata – sono state riscontrate alcune criticità tecniche nel corso dei lavori che hanno ritardato la chiusura del cantiere. A oggi, si stima che le lavorazioni presso la corsia in sx (dir. Enna) del viadotto Euno, verranno concluse tra la fine del mese di gennaio e la prima decade di febbraio”.

“Ringrazio l’On. Manlio Messina per essersi interessato alla questione dopo le mie sollecitazioni: segno tangibile del fatto che la sana collaborazione fra diverse forze politiche può portare soltanto benefici per il nostro territorio. Continuerò – conclude – a vigilare sullo stato dei lavori affinché non si verifichino ulteriori ritardi”.