Super green pass e continuità territoriale, Donato: “Ordinanza Musumeci riguardi tutta la mobilità”

”L’eventuale ordinanza del presidente Musumeci per tutelare la libertà di movimento e il diritto alla continuità territoriale dei Siciliani dovrà riguardare tutta la mobilità e non soltanto quella dei passeggeri sullo Stretto”. Lo afferma la deputata europea Francesca Donato.

”L’attraversamento dello Stretto – spiega l’europarlamentare indipendente – è sicuramente una delle gravi criticità determinate dal cosiddetto super green pass; tuttavia, se il presidente della Regione vuole davvero tutelare i diritti di tutti i Siciliani, deve intervenire complessivamente sulla mobilità regionale e non esclusivamente su quella dello Stretto. Tutti coloro che abitano in Sicilia e che per motivi di salute, lavoro o estrema urgenza hanno necessità dì raggiungere il continente devono poterlo fare liberamente attraverso i mezzi pubblici, non essere costretti ad attraversare l’Italia in auto perché banditi da treni ed aerei. Tutto il resto è solo propaganda” conclude Donato.