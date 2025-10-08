Sulla A19 consegnati alcuni lavori di manutenzione stradale

PUBBLICITÀ

Anas ha consegnato alcuni lavori di manutenzione stradale che rientrano nell’ambito del Piano di ammodernamento della A19.

Tra i km 59,500 e 62,870, sono stati affidati i lavori di risanamento strutturale delle barriere di sicurezza e degli impalcati lungo il viadotto Imera II in entrambe le carreggiate. L’investimento è pari a 18,2 milioni di euro.

Tra i km 59,500 e 61,865, lavori di manutenzione straordinaria per la protezione delle pile in alveo del viadotto Imera II, in entrambe le direzioni. L’investimento è pari a 6 milioni di euro.

Affidati anche i lavori di risanamento strutturale del viadotto Ciampanella. Ripristino corticale dell’asta di collegamento e della rampa d’ingresso in direzione Catania dello svincolo di Resuttano. L’investimento è pari a 1 milione di euro.

Il valore dell’investimento complessivo di tutti i lavori elencati è di 25,2 milioni euro.

Questi interventi hanno come obiettivo l’innalzamento dei livelli di sicurezza dell’autostrada “Palermo-Catania”.

Foto repertorio