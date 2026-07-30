“Sulfur Road” arriva a Enna: proiezione alla Sala Cerere e incontro con il regista Michael Cavalieri

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Dopo il successo della premiere di Valguarnera, “Sulfur Road” arriva a Enna. Venerdì 31 luglio, alle 20.30, la Sala Cerere ospiterà la proiezione del film-documentario scritto e diretto da Michael Cavalieri, che sarà presente all’incontro.

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L’appuntamento rientra nel calendario di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

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L’opera racconta la memoria delle miniere di zolfo siciliane attraverso una storia che intreccia passato e presente, restituendo dignità alle vicende dei minatori e dei “carusi”. Girato tra il Parco minerario di Floristella e Valguarnera, il film coinvolge attori professionisti e numerosi interpreti del territorio.

Michael Cavalieri è un attore, regista, sceneggiatore e produttore italo-statunitense. L’appuntamento di Enna rappresenta un’ulteriore occasione per approfondire i temi affrontati nel film e dialogare direttamente con il regista.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

Nel frattempo, sempre nell’ambito del progetto Biblioinsieme, sono ripresi gli aperitivi letterari al Parco Proserpina di Pergusa. Dopo il primo appuntamento, svoltosi il 28 luglio, il prossimo incontro è in programma martedì 4 agosto alle ore 19.00. La rassegna si fermerà quindi per la pausa estiva e riprenderà a settembre. Ingresso libero.