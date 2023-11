Sud Chiama Nord: al via le assemblee provinciali, domenica a Enna

PUBBLICITÀ

Sud Chiama Nord comunica l’inizio delle assemblee provinciali in Sicilia che si terranno secondo il seguente calendario: sabato alle 18:30 all’Hotel della Valle ad Agrigento; domenica alle 10 all’Hotel Ventura a Caltanissetta e alle 16 all’Hotel Federico II a Enna; lunedì a Messina alle 18:30 presso l’Hotel Europa; martedì a Palermo alle 18:30 presso il Teatro Re Mida; mercoledì 15 novembre a Trapani all’Hotel Crystal alle 18:30; domenica 19 novembre alle 10 al Comitato Sud Chiama Nord di Ragusa e alle 16:30 al Parco delle Fontane a Siracusa; lunedì 20 novembre alle 18:30 a Il Gelso Bianco a Catania.



Durante la scorsa Assemblea Regionale a Enna, il leader di Sud Chiama Nord, On. Cateno De Luca, ha ribadito l’importanza di creare una struttura capillare che coinvolga attivamente tutti i simpatizzanti del movimento.

“Ho preso oltre 500 mila voti alle ultime regionali e siamo il primo partito in Sicilia – ha affermato il leader -. Ora dobbiamo trasformare questa onda positiva in una struttura solida, indossando chiaramente la maglia di Sud Chiama Nord e coinvolgendo tutti i nostri sostenitori. L’ora di dimostrare la nostra forza è arrivata, partendo dalla Sicilia e diffondendosi in ogni regione d’Italia” ha concluso.

L’appuntamento successivo è fissato per sabato 2 marzo con l’assemblea nazionale che definirà la strategia in vista delle elezioni europee.