Successo per “Nicosiana”: devoluti ben 10mila euro all’ospedale Bambin Gesù di Roma

PUBBLICITÀ

Il momento più significativo e carico d’emozioni di “Nicosiana” 2023 è arrivato certamente in chiusura della manifestazione culturale di arte, musica e teatro, che ha catturato l’attenzione e intrattenuto per un lungo weekend il generosissimo pubblico di Nicosia: poco prima del termine dell’ultima serata di spettacoli, in Piazza Garibaldi, il messaggio toccante e carico di forza vitale del ventitreenne Giuseppe Lo Sauro, il giovane nicosiano, testimonial e personaggio centrale della seconda edizione della rassegna, affetto da epidermolisi bollosa.

PUBBLICITÀ

Standing ovation meritatissima per lui, che, nonostante il suo complesso stato di salute, è e resta un simbolo della comunità di Nicosia, sempre attivo e impegnato su più fronti.

La grande partecipazione della comunità del borgo in provincia di Enna e i tantissimi consensi ricevuti giorno dopo giorno, in primis dalle istituzioni e anche dagli stessi artisti chiamati in causa, hanno confermato ancora una volta il successo assoluto della rassegna, giunta alla seconda edizione. Merito del lavoro intenso e certosino, ancor più minuzioso rispetto all’edizione 2022, profuso dallo staff organizzativo rappresentato dall’associazione “Divina Mania” di Debora Leonardi, coadiuvata dal direttore artistico Antonio Monsellato, da Emilio Fallarino e da tutti gli attori e artisti coinvolti.

Una volta di più è arrivato un grande riconoscimento in termini di solidarietà: grazie alla generosità del pubblico e delle associazioni di Nicosia, nei giorni dell’evento, dal 24 al 27 agosto, sono stati raccolti ben 10mila euro, ovvero l’intero ricavato che è stato devoluto all’ospedale “Bambin Gesù” di Roma per contribuire fattivamente e concretamente alla ricerca contro una grave malattia, poco conosciuta, com’è – appunto – l’epidermolisi bollosa.

Debora Leonardi, ideatrice e organizzatrice infaticabile di Nicosiana, a chiusura di attività nei giorni a seguire la fine della manifestazione, ha voluto condividere tutta la sua soddisfazione e l’entusiasmo per un risultato strabiliante come quello ottenuto in occasione della seconda edizione: “Se è vero che l’unione fa la forza, noi siamo stati una vera potenza. Ogni singolo contributo è stato fondamentale, oggi ci sentiamo tutti parte di una comunità che si è unita verso un solo obiettivo. A nome dell’associazione Divina Mania, della famiglia Lo Sauro, col supporto importante del Comune di Nicosia, dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, di Arti Under Skin, Federcasalinghe, MDT, Cooperativa Nikos, Dacosanascecosa, Confcommercio, Fraternitas San Felice, Al Chiosco, come di ogni singola persona e di tutti gli sponsor che hanno fornito il loro contributo e supporto alla nostra causa, ringraziamo di cuore ognuno e vi diamo appuntamento alla terza edizione di Nicosiana, che coinvolgerà tanti altri artisti e con un altro obiettivo importante da raggiungere insieme. E magari migliorare ancora”.