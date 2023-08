Successo per i primi due giorni di “Nicosiana”

PUBBLICITÀ

Sono stati due giorni, le prime due giornate di attività della seconda edizione di “Nicosiana”, segnate – indubbiamente – dal successo di pubblico e dagli attestati di stima da parte della comunità di Nicosia. La manifestazione dedicata all’arte, al teatro, alla musica e allo spettacolo, ha già vissuto importanti momenti culturali, nello scenario di uno dei borghi più affascinanti della Sicilia.

L’inaugurazione di ieri aveva già fatto registrare una grande partecipazione di pubblico, in Piazza Garibaldi. A tenere a battesimo la comunità nicosiana, proprio ieri sera, sono stati i Karma B, il duo di “Drag Queen” più famoso d’Italia. I due protagonisti, di origine siciliana (uno dei due nativo proprio di Nicosia), personaggi televisivi affermati e spesso ospiti di numerose trasmissioni Rai, hanno dettato i tempi sul palco con la loro ironia tagliente, proponendo il tema della “diversità”, che è anche il filo conduttore di questa seconda edizione della rassegna culturale. La stessa tematica, in chiave ancor più ironica, è stata proposta dal simpaticissimo duo comico de Le Coliche, che sulla falsa riga dei Karma B hanno entusiasmato il numeroso pubblico presente.

Questa mattina, invece, è stato inaugurato uno dei momenti più attesi di Nicosiana 2023: la Tattoo Convention di richiamo internazionale, protagonista a Nicosia nelle giornate di oggi e domani. Grazie alla collaborazione del giovane tatuatore, originario anch’egli di Nicosia e famoso in tutto il mondo, Luciano Prato, con il supporto del fratello Angelo Prato, nel territorio nicosiano sono arrivati ben 14 tra i migliori tatuatori d’Italia. E già da questa mattina tutti messi sotto torchio con le richieste di tattoo da parte di giovani (e meno giovani) nicosiani. La convention mira, oltretutto, ad attirare turisti da tutta la regione, i quali, partecipando all’evento, stanno contribuendo fattivamente ad aumentare la somma da devolvere alla ricerca contro l’Epidermolisi bollosa (Sindrome dei bambini farfalla).

Nel pomeriggio di oggi spazio all’inaugurazione della mostra d’arte “Come farfalle”, nel centro storico di Nicosia (in via Fratelli Testa): ben venti artisti siciliani protagonisti con le loro opere dedicate ai bambini affetti proprio da Epodermolisi bollosa. Tra le opere in mostra, ci sono anche quelle realizzate proprio dal giovane Giuseppe Lo Sauro, il ventitreenne nicosiano colpito da questa grave malattia, personaggio centrale di questa seconda edizione dell’evento, che, nonostante il suo stato di salute, è sempre attivo e impegnato insieme alla comunità di Nicosia.

In serata, all’interno del Palazzo di Città, teatro e cultura nuovamente al centro della scena di Nicosiana con il monologo, incentrato sul tema della dislessia, legato sempre alla diversità, “Dove sei Albert?”, proposto dall’attore Francesco Riva, seguito dal dibattito col pubblico, sempre tra cultura e spettacolo.

Ultimo appuntamento di giornata, la serata di beneficenza organizzata a “Villa Nikes”, con l’importante finalità di raccogliere ulteriori fondi da destinare alla ricerca medico-scientifica.

Nella giornata di domani, sempre nella località ennese, è previsto ancora un fitto numero di attività e rappresentazioni. In mattinata, è in programma la conferenza stampa di chiusura dell’evento 2023, alle ore 10:30, al Palazzo di Città di Nicosia. Saranno presenti gli organizzatori dell’Associazione “Divina Mania”, ovvero la presidentessa Debora Leonardi, produttrice siciliana e ideatrice della manifestazione, con al suo fianco il direttore artistico della rassegna culturale, Antonio Monsellato. Tra gli interventi è previsto anche quello di Giuseppe Lo Sauro, punto di riferimento della seconda edizione di Nicosiana. Parteciperanno, inoltre, gli artisti protagonisti dell’ultima giornata di eventi e spettacoli: l’attrice protagonista della scena nazionale, Laura Adriani, insieme agli attori Antonio Muro e Arturo Muselli.

In vista dell’ultimo giorno clou di spettacoli e cultura a Nicosia, la chiosa del direttore artistico, Antonio Monsellato: “La ricchezza della diversità sta nell’accogliere gli occhi, l’ascolto e il cuore dell’altro in un altro modo, raccontandoci, raccontandosi normali. Ed è quello che è successo già in questi due giorni a Nicosia e succederà anche domani, attraverso la voce e il cuore di artisti che stanno dando voce a tante altre voci considerate diverse, a tante voci flebili, spente e affievolite dal giudizio e dalla paura. Queste voci risuonano per Nicosia a polmoni pieni, sono grida e urla di gioia, risate, integrazione, sensibilità e accoglienza, con un unico scopo semplice e potente al tempo stesso: rendere diversi tutti coloro che stanno partecipando con il loro primo sguardo, con il loro primo pensiero. Perché la diversità è ricchezza e Nicosiana ancora una volta è qui a dimostrarlo”.