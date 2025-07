Successo nell’Ennese per l’iniziativa AVIS in memoria di Falcone, Borsellino e Livatino

PUBBLICITÀ

Sabato scorso è stata una giornata di straordinaria partecipazione civica e solidarietà che ha visto tutte le sezioni Avis comunali del territorio coinvolte in una grande mobilitazione per la donazione del sangue.

Un’iniziativa nata nel solco della memoria e dell’impegno: gli eventi si inseriscono infatti nelle tre giornate istituite dall’Assessorato regionale della salute per promuovere la cultura della donazione del sangue in memoria dei giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rosario Livatino e dei ragazzi delle scorte, tragicamente assassinati dalla mafia.

“È stata una grande dimostrazione di unità, generosità e memoria attiva,” ha dichiarato con soddisfazione il presidente provinciale Pippo Alselmo, che ha seguito con entusiasmo lo svolgersi della giornata, presenziando personalmente ad alcuni degli eventi organizzati sul territorio. “Abbiamo dimostrato che i valori di giustizia, impegno civile e solidarietà possono e devono vivere ogni giorno, anche attraverso un gesto semplice ma fondamentale come la donazione del sangue. Iniziative come questa ci ricordano quanto sia importante fare squadra, unire le forze e lavorare insieme per il bene comune. Solo così possiamo costruire una comunità più forte, coesa e attenta ai bisogni di tutti.”

Il presidente ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a tutti i donatori che hanno risposto con generosità all’appello e ai volontari delle sezioni comunali, il vero motore di questa grande mobilitazione, per l’impegno, la dedizione e la passione dimostrata in ogni singolo punto di raccolta.

In tutta la provincia sono state raccolte oltre 160 sacche di sangue, un traguardo significativo, soprattutto in un momento delicato come l’estate, quando il bisogno di sangue si fa spesso più urgente. Tutte le sezioni comunali dell’AVIS hanno dato il massimo, contribuendo con entusiasmo e spirito di servizio.

A Nicosia, la risposta dei donatori è stata straordinaria: ben 30 sacche raccolte, segno di una comunità fortemente attiva. Ottimo risultato anche per Leonforte, che ha chiuso la giornata con 27 sacche, seguita da Barrafranca con 24. A Piazza Armerina e Enna, le rispettive sezioni hanno registrato 22 sacche ciascuna. Particolarmente suggestiva la donazione serale organizzata ad Enna, che ha coinvolto numerosi cittadini in un momento partecipato e carico di significato. L’evento si è aperto, alle 16:59 con un minuto di silenzio in memoria della strage di via D’Amelio, alla presenza delle autorità civili e militari. Un gesto sobrio ma intenso, che ha unito il valore del ricordo a quello del dono. Villarosa e Pietraperzia hanno raccolto 12 sacche ciascuna, mentre Agira ha chiuso con 7 sacche. A Valguarnera, oltre alle 6 sacche raccolte, la giornata è stata animata da un torneo di beach volley, trasformando la donazione in un’occasione di incontro, sport e solidarietà.

In tutte le sedi si è respirata una forte partecipazione emotiva e civica, con eventi collaterali, momenti di riflessione e attività sportive. I volontari e i dirigenti AVIS hanno voluto sottolineare come la cultura del dono sia un modo concreto per onorare la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per la giustizia e la legalità.

AVIS Provinciale Enna considera questa giornata un modello da ripetere e rafforzare negli anni a venire. L’obiettivo è continuare a coinvolgere sempre più cittadini, specialmente i giovani, affinché la donazione del sangue diventi un gesto diffuso, naturale e consapevole.