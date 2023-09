Successo e apprezzamenti per il “Villarosa Teatro Festival”

PUBBLICITÀ

La compagnia ennese Cuori Svintuliati, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Villarosa, ha organizzato la prima edizione del “Villarosa Teatro Festival” che si è svolta nell’anfiteatro di Villa Lucrezia dall’8 luglio al 2 settembre.

Ad aprire la rassegna lo spettacolo “Le bugie hanno le gambe corte” rappresentato dalla “Compagnia Amici Studio Teatro” di Rosolini, in conclusione lo scorso sabato un open day rivolto a bambini e adulti desiderosi di sperimentare la magia del teatro.

L’evento, unico nel suo genere per quanto riguarda il Comune di Villarosa, si è sviluppato nell’arco dei mesi di luglio e agosto con appuntamenti settimanali, e ha visto alternarsi compagnie teatrali amatoriali provenienti da quasi tutte le province dell’Isola, le quali si sono “sfidate” in una simpatica e amichevole competizione, in cui il vincitore assoluto è stato sempre il teatro.

Infatti, dopo l’esibizione della compagnia di Rosolini (che si è aggiudicata il premio per la miglior attrice non protagonista assegnato a Concetta Pirosa), sono saliti sul palco di Villa Lucrezia la compagnia “Quelli della Parnasso” di Campobello di Licata con lo spettacolo “Non tutti i ladri vengono per nuocere” (premio miglior attore caratterista a Saverio la Greca), la compagnia “Teatrouno Mazzarino A.P.S.” con lo spettacolo “E si capitassi a tia” (premio miglior attore non protagonista ex-equo a Domenico Bevilacqua); la compagnia “L’Armonia” di Cefalù con lo spettacolo “U sapiti cum’è” (premio miglior attore protagonista a Nicola Cefalù e miglior spettacolo giuria popolare), la compagnia “Amici del Teatro” di Vittoria con lo spettacolo “Uno sventurato natale” (premio miglior attore non protagonista ex-equo a Giorgio Casa e Salvo Sallemi), la compagnia “Ass. Angelo Musco” di Riesi con lo spettacolo “Cu siti, cchi vuliti, li purtastivu li sordi?” (premio miglior attrice protagonista a Rosangela Volpe, miglior attore caratterista a Salvatore La Rocca, miglior regia a Guglielmo Gallè e miglior spettacolo giuria tecnica).

La serata di premiazione si è tenuta lo scorso 26 agosto, con ospiti, musica e cabaret.

La compagnia organizzatrice, i Cuori Svintuliati, ha debuttato con il nuovo spettacolo “Arsenico e vecchi merletti” di Joseph Kesserling il 18 agosto all’interno del festival ma fuori concorso, replicando il 19 agosto nel terzo Festival Città di Palazzolo Acreide, dove ha ottenuto i seguenti riconoscimenti: premio migliori costumi Vincenza Saja, premio miglior attore non protagonista Danilo Gervasi, miglior regia Pietrina Saija e menzione speciale giuria tecnica Ottavio Miuccio. Un’altra replica è andata in scena il 3 settembre alla decima edizione del Festival “Cefalù sotto le stelle”.

La presidente della compagnia Pietrina Saija ringrazia, a nome di tutta l’associazione, l’amministrazione comunale di Villarosa con in testa il sindaco, la giuria tecnica (composta da Salvatore Chiello, Patrizia Fazzi, Stella Strazzante e Norma Pulvirenti), il pubblico presente, gli ospiti della serata di premiazione, i tecnici, il service di Lillo La Placa, Giacomo Di Cara e l’Associazione “Il colore dei suoni”, il signor Spallina, gestore del Parco Piscine di Villa Lucrezia, gli sponsor, i custodi, e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Il sindaco Franco Costanza, che si è dichiarato soddisfatto della riuscita del festival, ha aperto le porte ad una seconda possibile edizione per il prossimo anno.

“I Cuori Svintuliati, dopo la magnifica esperienza del 2022 in cui hanno avuto modo di conoscere le splendide realtà dei festival estivi organizzati dalle compagnie siciliane di Uilt e Fita – ha dichiarato Pietrina Saija – hanno deciso di proporre il loro progetto all’amministrazione comunale di Villarosa, in particolare all’assessore allo sport, turismo e spettacoli Giuseppe Ippolito e al sindaco Franco Costanza, che fin dallo scorso anno hanno dimostrato una sensibilità e disponibilità rare a riguardo delle associazioni operanti nel sociale e nella cultura, i quali entusiasti per l’idea ma timorosi per l’incognita della partecipazione del pubblico, hanno dato fiducia alla nostra compagnia e tale fiducia – conclude- è stata ripagata ampiamente dalla massiccia presenza di pubblico e di artisti che hanno allietato le calde serate estive villarosane”.

Le serate estive dedicate al teatro per la compagnia ennese si chiuderanno il 10 settembre a Villapriolo con uno spettacolo fuori programma dal titolo “Mia madre sta con Adolf” di Orazio Bottiglieri, regista, autore e attore professionista di Palermo, già ospite in una precedente rassegna nel 2019 ad Enna.