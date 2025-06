Successo del Liceo Musicale Colajanni di Enna al MusicArte Festival in Puglia

PUBBLICITÀ

Dal 26 al 29 maggio scorso l’orchestra, il coro e alcuni solisti del liceo musicale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Napoleone Colajanni” di Enna sono stati protagonisti di una tournée musicale in Puglia. Nello specifico, gli studenti hanno preso parte al MusicArte Festival & Competition, manifestazione internazionale promossa dall’associazione di Alta cultura musicale “W. A. Mozart” – APS, in collaborazione con l’Auditorium Associazione Concertistica e la Camerata musicale salentina, che si svolge ogni anno a Tiggiano, (Lecce) con la direzione artistica del M° Giovanni Calabrese. Il festival, che si articola in concerti, masterclass, scambi culturali e un concorso musicale di rilievo internazionale, abbraccia Italia, Europa e Stati Uniti.

Il liceo musicale Colajanni è stato inserito nel programma dell’edizione 2025 con una tournée di concerti nel Salento grazie al Premio speciale ottenuto nel 2023 dall’ensemble Cool Youn’ Jazz.

“Non si tratta solo di concerti fuori porta – ha spiegato Maria Silvia Messina, dirigente scolastico dell’istituto Colajanni – ma di un importante traguardo per i nostri studenti, frutto dell’impegno, della passione e del lavoro costante di alunni e docenti che sono stati scelti per un prestigioso contest internazionale”.

L’iniziativa, grazie al rilevante valore culturale e formativo, ha ottenuto il patrocinio oneroso dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana.

Sono stati quattro i concerti tenuti in Puglia: il primo ad Alessano (Lecce), nell’auditorium dell’istituto Salvemini. Di fronte a una sala gremita di studenti del liceo scientifico, l’esibizione ha suscitato un ascolto attento e partecipe, culminato in lunghi applausi.

Il secondo appuntamento si è tenuto a Tiggiano (Lecce), nel Palazzo Baronale Serafini-Sauli, luogo di grande fascino architettonico e storico. Il concerto ha avuto come protagonisti gli allievi Luigi Costa (chitarra), Marilena Di Vincenzo (canto), Francesco Marotta (clarinetto) e Salvatore Mastrosimone (pianoforte).

Il terzo concerto si è svolto a Tricase (Lecce) all’interno di un atrio di un antico agrumeto seicentesco. In questo contesto, oltre al coro e all’orchestra del liceo Colajanni, si è esibita l’orchestra “Artistica Inclusione”, formata da ragazzi con disabilità psico-fisiche. La loro presenza ha rappresentato un momento toccante capace di trasmettere un messaggio forte di inclusione, umanità e bellezza.

Infine, l’ultimo concerto è andato in scena a Otranto, su specifico invito dello staff artistico di Cale d’Otranto, in uno dei luoghi più suggestivi della costa pugliese.

Oltre alla tournée i ragazzi hanno partecipato al concorso internazionale MusicArte Festival & Competition 2025.

Ecco di seguito tutti i premi conquistati dal liceo musicale ennese.

Primo Premio Assoluto (100/100)

Coro e Orchestra

Manuel Di Stefano – batteria

Salvatore Mastrosimone – pianoforte

Marilena Di Vincenzo – canto

Primo Premio

Giuditta Catalano – canto – 98/100

Riccardo Roca – violino – 97/100

Luigi Costa – chitarra – 96/100

Marika Paternò – canto – 93/100

Loris Cascino – pianoforte – 90/100

Secondo Premio

Leon Bonfirraro – pianoforte – 85/100

Angelo Avanzato – sax – 80/100

Musica da Camera

Duo Marotta – Mastrosimone (clarinetto e pianoforte) – 96/100 – Primo Premio

Duo Manno I. – Manno E. (violino e violino) – 92/100 – Primo Premio

Duo Canferi – Manno E. (violino e flauto) – 92/100 – Primo Premio

Duo Cascino – Di Marco (pianoforte e sax) – 82/100 – Secondo Premio

Duo Rubulotta – Notarrigo (violoncello e pianoforte) – 82/100 – Secondo Premio

Ensemble

Ensemble di percussioni: Sutera – Giunta – Di Stefano – Campione – 97/100 – Primo Premio

Ensemble di sax: Bonfirraro – Di Marco – Lo Presti – Avanzato – 80/100 – Secondo Premio