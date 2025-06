Successo a Lanciano per Giulia D’Anca: presto la presentazione del libro anche a Enna

PUBBLICITÀ

Si è tenuta venerdì scorso, presso la storica libreria Barbati di Lanciano, la presentazione dell’ultimo libro della poetessa catanese Giulia D’Anca, voce emergente e raffinata del panorama poetico contemporaneo.

L’evento ha visto un’intensa e partecipata conversazione tra l’autrice e Marina Ciancetta, in un dialogo profondo che ha toccato i temi centrali dell’opera: gli archetipi universali, l’inconscio, la natura, la ricerca di senso attraverso la parola poetica.

A moderare l’incontro è stata Marilena Staniscia, direttrice della casa editrice Carabba, che ha curato la pubblicazione del volume. Le letture dei testi sono state affidate alla voce intensa di Antonella La Morgia, che ha dato vita ai versi di D’Anca con grande sensibilità interpretativa.

Giulia D’Anca, originaria di Catania, si distingue per una scrittura limpida e intensa, capace di intrecciare emozione e rigore stilistico. Laureata in Sociologia all’Università Kore di Enna, unisce alla profondità del pensiero sociale una raffinata sensibilità letteraria. Oltre che per il talento poetico, è stata apprezzata dal pubblico anche per la sua bellezza e l’eleganza naturale, che hanno contribuito a rendere la serata ancora più suggestiva.

Dopo il successo di Lanciano, il libro verrà presentato anche ad Enna, ospite del Centro Studi Med.Mez, in un nuovo appuntamento che promette un’altra intensa occasione di incontro con la poesia e il pensiero dell’autrice.