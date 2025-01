Successi per l’Asd Pergusa Dance al “Premio Resilienza Palermo Edition”

PUBBLICITÀ

Grande successo per l’Asd Pergusa Dance della maestra Cetty Guarneri, che ha partecipato con ottimi risultati al “Premio Resilienza Palermo Edition” tenutosi domenica scorsa al Teatro Orione di Palermo. L’evento, organizzato da Opes Danza, era valido come Priority Pass per la finale internazionale “Dance World Experience Rome Edition” in programma a maggio.

La Pergusa Dance ha ottenuto risultati in diverse categorie, confermando il talento e la preparazione delle sue ballerine. Già lo scorso dicembre tre gruppi avevano superato il Priority Pass per accedere alla finale di Roma.

Ecco i principali risultati nella competizione.

Primo posto nella Categoria Teen (Sezione Danze Composizione Coreografiche) per le ballerine Ludovica Giummo, Angelica Benvissuto, Erica Di Maio, Luana Termine, Francesca Palermo, Aurora Restivo, Agata Valgutti, Elide Mavilla, Mariagrazia Valgutti.

Primo posto nella Categoria Baby (Sezione Danze Caraibiche) per le ballerine Micol Agata Augello, Noemi Liquefatto, Aurora Bernunzo, Arianna Maria Faraci, Ines Candino, Shaila Rita Casano, Alma Riccobene, Luna Aurora Spicuzza, Giulia Amaradio, Sarah Rita Faraci, Martina Andolina, Ludovica Perri, Floriana Lomonaco, Sofia Lo Giudice, Marika Riccobene, Flavia Aloisi, Francesca Apassolo, Alice Tamburella, Sofia Savanne Abjilini.

Secondo posto nella Categoria Baby (Sezione Danze Caraibiche) per le ballerine Micol Agata Augello, Noemi Liquefatto, Aurora Bernunzo, Arianna Maria Faraci, Ines Candino, Shaila Rita Casano.

Secondo posto nella Categoria Kids (Sezione Danze Caraibiche) per le ballerine Giada Albino, Sofia Albino, Gaia Severino, Rita Maria Russello, Alessia Liquefatto, Flavia Maria Lomonaco, Giorgia Gulino, Chiara Zuccarello, Noemi Andolina, Giulia Maria Lodato, Aurora Savoca.

Secondo posto nella Categoria Teen (Sezione Danze Caraibiche) per le ballerine Ludovica Giummo, Angelica Benvissuto, Erica Di Maio, Luana Termine, Francesca Palermo, Aurora Restivo, Agata Valgutti, Elide Mavilla, Mariagrazia Valgutti, Flavia Maria Lomonaco, Giorgia Gulino, Chiara Zuccarello, Noemi Andolina, Giulia Maria Lodato, Aurora Savoca, Giada Albino, Sofia Albino, Gaia Severino, Rita Maria Russello, Alessia Liquefatto.

Oltre ai podi conquistati, la Pergusa Dance ha ricevuto anche il primo premio per la miglior interpretazione e il secondo premio per la miglior musicalità.

Tutte le coreografie presentate hanno ottenuto il Priority Pass per la finalissima di Roma, che si terrà il 10 e 11 maggio, e per il prestigioso Barcelona Dance Xperience, in programma dal 5 all’8 settembre a Barcellona, in Spagna.

Ancora un ottimo risultato per la Pergusa Dance che continua a portare alto il nome della danza ennese.