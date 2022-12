Studenti in piazza a Enna e Piazza Armerina contro l’accorpamento degli istituti

Nella giornata di venerdì centinaia di studenti delle scuole superiori ennesi hanno riempito le piazze delle città di Enna e Piazza Armerina.

PUBBLICITÀ

“Le parole del Ministro Valditara circa l’umiliazione come parte integrante del processo formativo dello studente – comunicano le Federazioni degli Studenti di Enna, Piazza Armerina, Leonforte, Agira e Calascibetta – hanno suscitato indignazione e rabbia, come anche l’inserimento delle prove invalsi come criterio obbligatorio per l’ammissione all’esame di stato”.

“Tema che ancora di più preoccupa gli studenti siciliani e in particolare modo dell’ennese – proseguono le federazioni degli studenti – è quello del dimensionamento scolastico, che porterebbe alla perdita di ben 700 unità, alcune delle quali, necessariamente, interessano il nostro territorio. Inoltre, l’attacco al bonus 18app, le problematiche infrastrutturali e sulla rete di trasporti, hanno motivato ancora di più gli studenti a scendere in corteo”.