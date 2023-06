Strategia Snai a Villarosa, l’opposizione: “Corriamo in soccorso dell’amministrazione”

Questa sera, presso la biblioteca comunale di Villarosa, avrà luogo l’incontro pubblico sul tema “Strategia Nazionale Area Interne”. Tra gli oratori ci sarà la dottoressa Giuliana Maria Ferrara, direttrice dell’Archivio di Stato di Enna e consigliera di opposizione, che si sta occupando della progettazione.

“Siamo favorevoli ad appoggiare – comunica il gruppo consiliare Liberi di Esserci – tutte le iniziative che possono portare beneficio al territorio, tant’è che già in consiglio comunale, il 24 Marzo scorso, avevamo espresso il nostro consenso sulla tematica votando favorevolmente. In quanto consiglieri di opposizione il nostro ruolo si sarebbe potuto e dovuto fermare lì. Invece quando, lamentando carenza di competenze, professionalità e voglia di fare che gravitano intorno all’amministrazione, è stato chiesto aiuto alla consigliera Ferrara al fine di dar vita ad un progetto degno di nota, credibile e potenzialmente finanziabile, abbiamo deciso di correre in soccorso dell’amministrazione”.

“Sin da subito – prosegue il gruppo consiliare di opposizione – abbiamo dato pieno sostegno alla Dott.ssa Giuliana Maria Ferrara, pur consapevoli del fatto che quando i progetti verranno finanziati la medaglia verrà spillata al petto della maggioranza. Abbiamo deciso che era giusto pensare al bene dei cittadini e del territorio. Non possiamo esimerci, però, dallo svolgere il nostro ruolo di oppositori e fare alcune considerazioni. Il sindaco, un anno fa, affermava che la sua squadra era formata dalle menti e dalle professionalità più eccelse di Villarosa etichettando noi come ‘nessuno’. Oggi ci chiediamo come mai quelle menti eccelse non partecipano alle riunioni programmatiche? Come mai non sono loro a dare un indirizzo politico ai tecnici? Come mai non hanno la curiosità di conoscere quali sono le tematiche che verranno inserite nel progetto e che interesseranno il nostro territorio? Perché non sono curiosi di interloquire con gli esperti del settore? Quel ‘pool’ di esperti di cui parlava un consigliere di maggioranza dov’è?”.

“Eppure – concludono i consiglieri di opposizione – in occasione della sottoscrizione della convenzione abbiamo visto delle foto in cui sei consiglieri di maggioranza inneggiavano trionfanti di aver inserito un tassello per lo sviluppo del territorio. Non pecchiamo di presunzione se affermiamo, invece, che quel tassello lo stiamo inserendo noi, le nostre professionalità”.