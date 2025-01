Strada consortile del Dittaino: interpellanza del M5S e lettera al Prefetto

PUBBLICITÀ

Su segnalazione del gruppo territoriale Valguarnera-Aidone-Piazza Armerina, la deputata nazionale del Movimento Cinque Stelle Angela Raffa ha presentato un’interpellanza ai ministri dell’interno, per la protezione civile, e dei trasporti e ha scritto una lettera al Prefetto di Enna in merito alla strada consortile dell’Area industriale del Dittaino.

“Abbiamo più volte – dichiara Francesco Russo del M5S di Valguarnera Caropepe – segnalato agli enti locali il problema di un vergognoso rimpallo di responsabilità sulle condizioni della strada consortile. Da un lato il Comune di Enna dice che la consortile non è nel suo stradario, dall’altro i tecnici e gli allora responsabili dell’ex Asi che mostrano documenti per sostenere che la proprietà della strada sia stata trasferita al Comune di Enna. La Regione assiste silente senza fare alcunché, nonostante l’Irsap sia un ente regionale. Alla fine siamo stati costretti a portare la questione a Roma e chiedere l’intervento del Prefetto.”

“Intanto – dichiara l’on. Angela Raffa – bisogna subito togliere il fango che rappresenta un pericolo per la pubblica incolumità e poi ho chiesto a Sua eccellenza il Prefetto di intervenire con una mediazione per risalire all’effettivo stato giuridico di tale strada e la conseguente determinazione delle competenze in merito alla sua manutenzione. Tutto parte con i nubifragi del 19 e 20 ottobre e poi con quello del 17 gennaio scorso. Il fango si accumula a bordo strada e nessuno interviene. Non vorrei che si stia giocando alla roulette russa con la vita delle persone. Non vorrei che qualcuno invece di intervenire, aspetti che le piogge, piano piano, lavino via il fango ed il problema si risolva da solo. Fango che intanto finisce sulla carreggiata rendendola scivolosa ed insicura. Forse avranno pure pensato che invece di risolvere il problema è più facile mettere qualche cartello di pericolo ed abbassare il limite di velocità, così si scaricano le responsabilità. Questo modo di fare, che conosciamo bene, è però inaccettabile e porterò la questione ai massimi livelli affinché si intervenga”.