Storie di emigrazione: quanti sono gli ennesi nel mondo?

Il Rapporto Italiani nel Mondo pubblicato dalla Fondazione Migrantes certifica che l’Italia è un paese fondato sull’emigrazione. O forse, come suggerisce la prefazione del rapporto, condannato all’emigrazione.

Ma quanti sono gli italiani all’estero? Difficile riuscire a stimarlo. E anche che se riuscissimo, gli italiani nati nel Belpaese ma cresciuti all’estero sono ancora italiani? È possibile che un italiano fuori dai confini nazionali smetta di sentirsi italiano dopo qualche anno? Potremmo chiedere all’ex première dame Carla Bruni o al presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Se invece l’emigrato si sente ancora italiano, possiamo dire lo stesso del figlio?

Sono dubbi che dimostrano quanto sia difficile calcolare il numero degli italiani all’estero.

Nonostante le difficoltà, il Rapporto Italiani nel Mondo cerca di stimare quanti siano i connazionali all’estero attraverso un’analisi dell’AIRE (l’anagrafe italiano residenti all’estero). Si tratta di un’anagrafe comunale che registra i cittadini del comune che risiedono all’estero.

L’analisi dell’AIRE presenta però almeno due debolezze. La prima è che, spesso, gli italiani che vivono all’estero non si registrano all’AIRE (esperienza personale). La seconda è che chi si registra all’AIRE registra pure i suoi discendenti nonostante questi non sono nati in Italia né vi hanno mai risieduto.

Insomma, il Rapporto Italiani nel Mondo genera un’analisi incompleta. Ma comunque interessante perché fornisce dati comunali.

Cosa ci dice allora della Sicilia e della provincia di Enna?

Al primo gennaio 2020 i residenti in Sicilia erano 4.968.410. I siciliani residenti all’estero erano invece 785mila, di cui il 244mila in Germania, 99mila in Belgio, 96mila in Argentina. Seguono Svizzera (74mila), Francia (61mila) e USA (52mila).

C’è da considerare però che gli immigrati in Argentina tendono a conservare il passaporto italiano perché rappresenta una porta di accesso al mercato del lavoro dell’Unione Europea, mentre questa necessità è meno impellente per quei siciliani che vivono negli Stati Uniti. Ciò spiega perché ci sia un maggior numero di iscritti all’AIRE in Argentina che negli USA.

Infine, la provincia di Enna. Il rapporto non indica quali siano le destinazioni degli ennesi. Sappiamo però che i cittadini vivano all’estero sono 79.487 a fronte di 169mila residenti.

Tra tutti i comuni della provincia, il tasso di emigrazione più alto si registra a Villarosa dove gli iscritti all’AIRE (6.658) sono più dei residenti in paese (4.646). Stessa cosa a Valguarnera, dove gli iscritti all’AIRE sono 7.692 mentre i residenti in paese 7.424.

A Cerami, invece, risultano 1.774 iscritti all’AIRE e 1.916 residenti. A Barrafranca 7.969 iscritti all’AIRE e 12.580 residenti. A Piazza Armerina 6.446 AIRE e 21.439 residenti. A Leonforte 6.074 AIRE e 12.858 residenti. A Nicosia 3.527 AIRE e 13.217 residenti.

Il rapporto non fornisce, invece, i dati di Enna e Calascibetta. Un vero peccato considerato che quest’ultima è gemellata con Chapelle-lez-Herlaimont, una cittadina belga di poco più di 14.000 abitanti. Sappiamo però che in entrambi i comuni gli iscritti all’AIRE sono meno di 6.000.

Infine, il rapporto considera soltanto gli immigrati all’estero. Ma quanti cittadini hanno lasciato la provincia per andare a vivere nel Nord Italia? Si tratta di un dato che purtroppo non conosciamo né riusciremo a conoscere.

Abbiamo però una certezza. Le storie di emigrazione non sono soltanto parte del passato. Fino a qualche anno fa ascoltavamo i racconti dei nostri nonni, ultimamente li viviamo in prima persona.

E allora la proposta: perché non creare un registro provinciale per stimare quanti ennesi vivano al di fuori dalla Sicilia? Sarebbe interessante conoscere quanti siano gli studenti fuori sede, quanti stiano lavorando in Italia o all’estero e se abbiano intenzione di tornare. Potrebbe aiutarci a capire meglio la provincia. Temo però che sia un’impresa troppo ardua e che, per alcuni, possa sembrare una violazione della privacy.

Per questo motivo, per quanti incompleti e imperfetti, i dati AIRE sono al momento la fonte di informazione più attendibile che abbiamo.

Paolo Rizzo