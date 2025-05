Storica prima in Serie A per l’arbitro ennese Daniele Rutella: l’Aia celebra il traguardo

PUBBLICITÀ

Storico esordio ieri in Serie A per l’arbitro ennese Daniele Rutella: la Sezione dell’Associazione Italiana Arbitri di Enna ha celebrato il prestigioso traguardo, segnando la prima volta di un arbitro ennese nella massima serie.

Rutella ha debuttato in uno dei palcoscenici più iconici del calcio italiano, lo stadio San Siro, dirigendo la gara valida per l’ultima giornata di campionato tra Milan e Monza, vinta 2-0 dai rossoneri.

Per celebrare l’evento, una rappresentanza della sezione era presente sugli spalti, idealmente al fianco di Rutella in questa giornata storica per l’arbitraggio locale.