Stazione ferroviaria ad Enna: la soluzione ipotizzata da Puglisi

È vasta l’indignazione ad Enna riguardo la retromarcia delle Ferrovie dello Stato rispetto la ipotizzata realizzazione della stazione ferrata nella parte bassa della città. È di qualche giorno fa la notizia che la struttura dovrebbe nascere al di fuori del centro abitato e, in particolare, nella zona di Sacchitello.

Una decisione per nulla gradita dal sindaco Maurizio Dipietro e dall’intero consiglio comunale. Anche la parlamentare regionale di Fi Luisa Lantieri non è per nulla d’accordo ed ha promosso, per i prossimi giorni, un incontro dei vertici nazionali e regionali di Fs in commissione territorio all’Ars.

Insomma, un no trasversale che unisce l’intero arco politico.

Rispetto un fronte così omogeneo c’è però chi non si allinea e dice ni. Si tratta di Salvatore Puglisi, responsabile provinciale di Rete Imprese Sicilia che sostiene: “Bisogna valutare le perplessità di Fs riguardo la realizzazione della stazione ad Enna bassa. Sono di natura esclusivamente tecniche e quindi vanno considerate adeguatamente.”

Può essere più preciso?

“L’azienda ferroviaria pone una difficoltà oggettiva e cioè fare arrivare l’alta velocità ai livelli altimetrici di Enna bassa. Tanto è vero che Sacchitello sarebbe lo sforzo massimo producibile per treni che dovrebbero viaggiare a velocità sostenute toccando punte anche di 200 Km/h. La zona ideale per la stazione sarebbe ancora più giù”.

E dove?

“Proprio nella zona dello svincolo autostradale di Mulinello”.

Mulinello o Sacchitello con Enna comunque privata della stazione?

“Ritengo che questo sia un aspetto negativo facilmente risolvibile con un impegno adeguato del mondo politico provinciale. Con la stazione a Sacchitello o Mulinello l’azienda Fs dovrebbe essere impegnata a realizzare una bretella con un trenino di servizio fino ad Enna bassa. La realizzazione però non basterebbe perchè Fs dovrebbe gestire anche il servizio assicurando orari certi e puntali di coincidenze. In pratica – conclude il responsabile provinciale di Rete Imprese Sicilia – ciò che succede in tutti gli aeroporti nelle grandi città”.

Fin qui il ragionamento di Puglisi, condivisibile o meno.

Bisogna attendere la posizione e le motivazioni ufficiali di Fs per capire come il mondo politico ennese reagirà alle stesse.

Paolo Di Marco