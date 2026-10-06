Statale 192, lavori ad un cavalcavia: senso unico alternato fino al 1° dicembre

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Per consentire l’esecuzione dei lavori di consolidamento e restauro conservativo del cavalcavia situato al km 43,558 della strada statale 192 “Della Valle del Dittaino”, a partire dalle ore 7:00 di domani, mercoledì 7 ottobre, saranno in vigore limitazioni alla circolazione nel tratto compreso tra il km 43,515 e il km 43,650.

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Nel dettaglio, il traffico sarà regolato a senso unico alternato mediante impianto semaforico, con limite di velocità di 30 km/h e divieto di sorpasso per gli autoveicoli.

Il provvedimento sarà in vigore fino alle ore 17:00 del 1° dicembre 2026 ed è necessario per consentire lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza, garantendo il transito lungo il tratto interessato dal cantiere.

Anas raccomanda agli automobilisti prudenza nella guida e il rispetto della segnaletica presente.