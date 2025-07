Standing ovation per “Rita da Cascia Il Musical”: 300 spettatori emozionati sul sagrato della Basilica

PUBBLICITÀ

Oltre trecento persone in piedi ad applaudire, le monache affacciate dal terrazzo del monastero che non hanno voluto perdersi neanche un istante dello spettacolo nonostante il clima avverso, e un’emozione palpabile che ha attraversato il sagrato della Basilica di Santa Rita. È stato questo il momento culminante di “Rita da Cascia Il Musical”, portato in scena dall’associazione Gli Eclettici di Enna in una serata che ha coronato un sogno nato dalla gratitudine e dalla fede.

Lo spettacolo, realizzato con il patrocinio dei Comuni di Cascia e di Enna – città gemellate – e con la collaborazione del Monastero Santa Rita da Cascia e della Basilica, ha rappresentato molto più di una semplice rappresentazione teatrale. Dietro questa performance gratuita si nasconde una storia di amicizia, speranza e riconoscenza che ha toccato il cuore di tutti i presenti.

Gli Eclettici nascono l’11 febbraio del 2022 come associazione no profit, per rispondere all’esigenza sentita da un gruppo di otto amici: rendere omaggio a Santa Rita, la Santa dei casi impossibili, per aver ascoltato le loro preghiere ed aver aiutato uno di loro a guarire in modo miracoloso da un bruttissimo male. L’urgenza dei membri fondatori, oltre a quella di sentire la necessità di ringraziare per il dono ricevuto, era anche di poter lasciare una testimonianza di speranza per tutte le persone che sono in difficoltà che rimanesse a futura memoria.

Lo spettacolo, offerto in beneficienza, ha registrato diverse date in Sicilia, sempre accolte con grande favore e commozione del pubblico, fino ad arrivare all’esibizione dello scorso 26 luglio davanti la Basilica di S. Rita a Cascia.

Il percorso per arrivare fino al sagrato della Basilica non è stato semplice. L’associazione ha dovuto superare numerose difficoltà organizzative, ma una serie di incontri casuali e coincidenze fortunose – quelle che i protagonisti non esitano a definire “coincidenze del destino” – hanno reso possibile quello che sembrava un sogno irrealizzabile.

La magia della serata si è respirata fin dai primi momenti, quando il pubblico attento ed entusiasta ha iniziato a seguire le vicende della santa di Cascia raccontate attraverso musica, canto e recitazione. Un’atmosfera unica, amplificata dalla suggestiva cornice del sagrato e dalla presenza discreta ma calorosa delle monache che, dal loro terrazzo, hanno assistito all’intero spettacolo.

La standing ovation finale ha suggellato una serata indimenticabile, accompagnata dai complimenti sinceri dell’amministrazione comunale e dei rappresentanti del clero, che hanno riconosciuto nel lavoro degli Eclettici non solo un’opera artistica di qualità, ma soprattutto un gesto di profonda spiritualità e devozione.

Per Gli Eclettici, vedere realizzato questo progetto ha rappresentato il coronamento di un sogno che unisce arte, fede e riconoscenza. Un esempio di come la cultura possa diventare veicolo di valori profondi e di come la gratitudine possa trasformarsi in dono per l’intera comunità.

Lo spettacolo ha così confermato il legame speciale tra Cascia ed Enna, due città unite non solo dal gemellaggio istituzionale, ma dalla devozione comune verso Santa Rita e dalla capacità di trasformare la fede in opere concrete di bellezza e condivisione.

Fabio Marino