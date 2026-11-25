Stalking ai danni di una giovane ennese, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un indagato
Nei giorni scorsi, all’esito di attività di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, personale della Squadra Mobile di Enna ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale a carico di un ragazzo residente fuori provincia – indagato per il reato di stalking in danno di una ragazza ennese – sottoponendolo alla misura del “divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico”.
L’attività di indagine, scaturita da una denuncia della vittima, ha consentito di ricostruire le condotte persecutorie poste in essere dall’indagato, reiterate a partire dall’estate del 2023, tali da ingenerare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia, tanto da costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita.
L’attività di indagine, supportata dalle dichiarazioni rese dalla vittima e dagli amici della stessa, nonché dalle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza, ha consentito di sostenere una tesi accusatoria condivisa dall’Autorità Giudiziaria emittente la misura cautelare.
A seguito dell’esecuzione della misura cautelare, il Questore della Provincia di Enna, attraverso l’operato della Divisione Anticrimine, ha emesso la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio della durata di tre anni.
L’intera attività dimostra la piena sinergia tra i vari attori istituzionali nel prevenire e contrastare i fenomeni di violenza di genere, al fine di evitare che talune condotte persecutorie possano sfociare in atti ben più gravi.
Si precisa che il procedimento è in fase di indagini e che l’indagato non può essere considerato colpevole fino alla sentenza di condanna definitiva.