Stage di arti marziali a Santo Stefano Quisquina, presenti i maestri ennesi Mingrino e Morgano

PUBBLICITÀ

Si è concluso nel migliore dei modi lo Stage formativo di Ju Jitsu, Aikido e Muay Thai, svoltosi lo scorso primo febbraio a Santo Stefano Quisquina, organizzato dall’A.S.D. Bushido Clubs in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano (CSI), la IAMAF – Federazione Internazionale di Arti Marziali, e con il patrocinio del Comune di Santo Stefano Quisquina.

PUBBLICITÀ

L’evento ha registrato una numerosa partecipazione di atleti, tra cui molti bambini, che si sono messi alla prova nelle diverse discipline marziali, vivendo una giornata intensa all’insegna dello sport, della formazione e dei valori educativi.

Le attività sono state guidate da maestri di grande esperienza e competenza: il Maestro Antonio Morgano (Enna) per l’Aikido, il Maestro Riccardo Mingrino (Enna) per il 4 Dan Aikido, il Maestro Alessandro Miccichè (Alessandria della Rocca) per la Muay Thai e il Maestro Giuseppe Li Gotti (Bivona) per il Ju Jitsu.

Fondamentale anche il contributo tecnico e organizzativo di numerosi altri maestri e collaboratori, tra cui Salvatore Alfano, Daniela Renna, Fernando Sardo, Gerardo Firrera, Riccardo Mingrino, Marcello Filippo, Federico Mingrino, Desirèe Signorelli, Filippo Cicchirillo, Roberto Pio Bellarmino, Francesco Cicchirillo, Domenico Padronaggio, Francesco Andrea Trizzino, Luigi Cannella, oltre a Giampiero Puleo e Salvatore Rodo (Marsala), il cui prezioso supporto ha garantito l’ottima riuscita dell’iniziativa.

Lo stage ha rappresentato un forte segnale per la cittadinanza, dimostrando come le arti marziali – in particolare Ju Jitsu e Aikido – siano discipline basate su inclusione, rispetto, non violenza e crescita personale, sia sul piano fisico che interiore. Un messaggio ribadito anche dalla presenza del Sindaco di Santo Stefano Quisquina, dott. Francesco Cacciatore, che ha voluto onorare l’evento con il suo intervento, sottolineando come lo sport sia uno strumento fondamentale per l’esaltazione dei valori umani e per la crescita dell’individuo. Il primo cittadino ha inoltre espresso l’auspicio che in futuro possano esserci altre occasioni di incontro e condivisione come quella vissuta durante lo stage, a beneficio dell’intera comunità.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori: l’obiettivo prefissato è stato pienamente raggiunto grazie all’impegno dei maestri, degli atleti e di tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’evento.

L’appuntamento è ora rimandato al prossimo grande evento marziale, con la certezza di continuare a crescere insieme, sul tatami e nella vita.