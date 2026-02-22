SSD Consolini protagonista al Regionale Silver: primi posti e podi per le giovanissime

PUBBLICITÀ

Un weekend da incorniciare per la ginnastica artistica targata SSD Consolini. In occasione del Campionato Regionale Silver di Squadra Giovanissime disputatosi a Rosolini il 21 febbraio, le giovani ginnaste del vivaio hanno regalato prestazioni di ottimo livello, confermando la crescita esponenziale del settore giovanile e portando a casa risultati di grande prestigio.

Il risultato più eclatante arriva dal livello LAg, dove la squadra composta da Ambra Diliberto, Giulia Mongioì, Sofia Miccichè e Aurora Cammarata ha letteralmente sbaragliato la concorrenza. Grazie a esecuzioni pulite e una tenuta mentale invidiabile, le ginnaste hanno conquistato il primo gradino del podio, laureandosi campionesse della prova.

Non sono state da meno le compagne impegnate nel Campionato LA3, dove la società ha schierato due diverse formazioni. La squadra A: una prestazione solida e grintosa ha permesso a Beatrice Lo Manto, Irene Giaimo, Sveva Palermo e Chiara Mantegna di conquistare una splendida medaglia d’argento. Il secondo posto conferma la squadra ai vertici della categoria, a pochissimi punti dalla vetta. La squadra B, composta da Viola Di Vincenzo, Emma Pregadio, Jhenea Razo e Greta Vitale, si è piazzata al quinto posto della classifica generale. Nonostante qualche piccola sbavatura dovuta all’emozione della pedana, le atlete hanno dimostrato un potenziale tecnico notevole, lasciando presagire ampi margini di miglioramento per i prossimi appuntamenti stagionali.

Soddisfazione espressa da tutto l’ambiente societario e, in particolare, dallo staff tecnico guidato da Michele Milano.

“I risultati di Rosolini sono il frutto di un lavoro quotidiano basato sulla dedizione e sul sacrificio,” commentano i tecnici. “Vedere queste ginnaste gareggiare con questo spirito ci rende orgogliosi. Gli errori fanno parte del percorso di crescita: l’importante è la reazione e la voglia di tornare subito in palestra per migliorarsi.”

Con questo successo, la SSD Consolini si conferma una bella realtà nel panorama della ginnastica artistica. L’entusiasmo per i risultati di Rosolini è la carica perfetta per il prossimo, importantissimo evento. Il 1° marzo la società ennese avrà l’onore di ospitare “tra le mura di casa” il Campionato Regionale Individuale Silver LA e quello LB per tutte le categorie. Sarà una giornata di grande sport e condivisione: “Invitiamo tutti i sostenitori, le famiglie e gli appassionati a venire a fare il tifo per le nostre atlete, pronte a dare il massimo davanti al proprio pubblico. Vi aspettiamo al palazzetto di Enna Bassa per vivere insieme un’altra domenica di grande ginnastica”.