SS192 “Della Valle del Dittaino”: completate con esito positivo le prove di carico sul ponte Dittaino

Anas ha completato positivamente le prove di carico sul ponte Dittaino, ubicato al km 43,270 della strada statale 192 “Della Valle del Dittaino”. L’opera ha un’importante valenza strategica per gli spostamenti degli abitanti di Catenanuova e Castel di Iudica e di parte del comprensorio ennese.

Le prove di carico sono state eseguite in house dai topografi della Struttura Territoriale Sicilia, mediante l’utilizzo di una total station di precisione, installata su pilastrino in calcestruzzo e dotata di sistema di gestione a controllo remoto, al fine di garantire il monitoraggio puntuale delle deformazioni e degli abbassamenti sotto carico.

I lavori di restyling del ponte sono stati ultimati con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma stabilito che originariamente portava la data di marzo 2026.