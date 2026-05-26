SS117 “Centrale Sicula”: aperta al traffico la galleria Castelli 2 fra Mistretta e Nicosia

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Anas ha aperto al traffico la galleria Castelli 2, ubicata al km 26 della Strada Statale 117, ricadente tra Mistretta e Nicosia, che ha comportato un investimento di circa 4 milioni di euro.

I lavori eseguiti riguardano il prolungamento, per 80 metri, della galleria Castelli 2, al fine di attraversare in sicurezza un tratto stradale interessato da un dissesto franoso.

Il nuovo tracciato ammodernato – che si sviluppa per circa 260 metri in variante rispetto al preesistente tracciato – oltre all’allargamento della sede stradale agli standard geometrici delle vigenti norme, determina altresì l’eliminazione di due curve a raggio ridotto, con il conseguente miglioramento della sicurezza stradale.

L’apertura è avvenuta in modalità provvisoria di cantiere, per consentire l’ultimazione di un tombino idraulico il cui completamento è rimasto vincolato dalla presenza del traffico stradale sulla attuale SS117.

Il completamento del suddetto tombino consentirà l’apertura in configurazione definitiva del tratto della SS 117, ad ultimazione del lotto B4a, aperto al traffico nell’aprile del 2023, del quale l’intervento in oggetto ne ha costituito uno stralcio.

La SS 117 sarà quindi percorribile nella sua veste definitiva da Mistretta a Nicosia, ed in particolare, in prossimità dell’abitato di Nicosia sono in corso di esecuzione i lavori di realizzazione del lotto B5 – di sviluppo di circa 3,5 km – giunti al 40% di avanzamento ed interessati da una importante galleria, denominata “Paravola”, in corso di scavo e della lunghezza di circa 1,7 km.