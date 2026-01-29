SS 288 “Di Aidone”: proseguono i lavori Anas per la riapertura al traffico

PUBBLICITÀ

Proseguono i lavori di Anas che mirano alla riapertura al traffico in tempi brevi della strada statale 288 “Di Aidone”, in provincia di Enna, fra i km 46,100 e 51,900. La stessa era stata chiusa per frana, in seguito al maltempo, la settimana scorsa.

Nella giornata di ieri il cantiere è rimasto fermo a causa delle condizioni meteo avverse. Le reti paramassi sono state comunque stese lungo la scarpata. Adesso si dovranno passare le funi e i chiodi, meteo favorevole permettendo.

Questa mattina, invece, Anas ha provveduto alla sistemazione della barriera danneggiata dalla frana verificatasi la scorsa settimana. A breve verrà ultimata anche la stesa della rete sul fianco della scarpata.

È in fase di ultimazione la parzializzazione della corsia al fine di poter garantire un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Compatibilmente con le condizioni meteo favorevoli, è ferma intenzione dei tecnici dell’Azienda riaprire la strada con queste limitazioni entro sabato 31 gennaio.

Intanto, è stato richiesto un ulteriore approvvigionamento di funi, chiodate ed altro materiale necessario. Compatibilmente con il bel tempo e con questo approvvigionamento dei materiali, che dovrebbero essere disponibili entro lunedì prossimo, il completamento dell’attività di ripristino dello stato dei luoghi a prima dell’evento franoso, con apertura della carreggiata a doppio senso di circolazione, avverrà entro il 15 febbraio.