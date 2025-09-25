SS 117 bis, “curva della morte”: Cammarata (FdI) presenta mozione per la messa in sicurezza immediata

PUBBLICITÀ

La Strada Statale 117 bis, all’altezza del km 35, conosciuto ormai da tutti come la “curva della morte”, è stata più volte teatro di incidenti stradali. Per questo il Consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Nino Cammarata, ha depositato una mozione al Libero Consorzio Comunale di Enna chiedendo interventi urgenti e immediati.

PUBBLICITÀ

La richiesta fa riferimento alla istallazione di: segnaletica ben visibile, anche luminosa; dissuasori di velocità; barriere di protezione tipo New Jersey volta a separare le due carreggiate ed impedire l’invasione soprattutto dei mezzi in discesa; ogni ulteriore misura tecnica utile a salvare vite. Inoltre, il documento impegna l’ente a sollecitare l’ANAS, aprire subito un tavolo tecnico con Prefettura e ANAS e monitorare passo passo i lavori fino alla completa messa in sicurezza del tratto.

«Non si può più aspettare – afferma Cammarata – ogni giorno che passa aumenta il rischio di nuove tragedie. Le istituzioni hanno il dovere di agire subito per tutelare i cittadini».

La mozione sarà trasmessa a Prefettura, ANAS, Sindaci del territorio e Forze dell’Ordine.