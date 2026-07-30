SS 117, Anas apre al traffico la galleria “Castelli 2” tra Mistretta e Nicosia

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Anas ha aperto al traffico, in configurazione definitiva, la galleria “Castelli 2”, situata al km 26 della strada statale 117, lungo l’itinerario compreso tra Mistretta e Nicosia.

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L’intervento, che ha comportato un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro, ha riguardato il prolungamento di 80 metri della galleria preesistente, consentendo di superare in sicurezza un tratto stradale interessato da un dissesto franoso.

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Il nuovo tracciato ammodernato si sviluppa per circa 260 metri in variante rispetto alla precedente sede stradale. I lavori hanno inoltre consentito di adeguare la carreggiata agli standard geometrici previsti dalla normativa vigente e di eliminare due curve caratterizzate da un raggio ridotto, migliorando sensibilmente le condizioni di sicurezza e la fluidità della circolazione.

Con l’apertura definitiva della galleria “Castelli 2” risulta completato l’intero lotto B4a della strada statale 117.

Unitamente ai lotti B2 e B4b, recentemente ultimati lungo il collegamento Mistretta-Nicosia, salgono così a circa 16 i chilometri di strada complessivamente ammodernati.

Sempre lungo lo stesso itinerario proseguono, inoltre, i lavori per la realizzazione del lotto B5, che si sviluppa per circa 3,5 chilometri e ha raggiunto un avanzamento pari a circa il 45%.