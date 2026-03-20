SRR Enna: riconfermato il consiglio di amministrazione e approvato il bilancio 2025

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La SRR Enna Provincia ATO 6 – Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti – ha riconfermato il proprio Consiglio di Amministrazione e approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

L’assemblea ha proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, confermando all’unanimità i componenti uscenti: Antonio Licciardo, sindaco di Assoro, nominato presidente; Salvatore Messina, sindaco di Pietraperzia, nominato vicepresidente; Rosario Colianni, sindaco di Nissoria, confermato componente.

La riconferma unanime degli organi societari rappresenta un chiaro segnale di fiducia da parte dei Comuni soci nei confronti dell’operato svolto negli ultimi anni e sottolinea l’importanza della continuità amministrativa quale leva strategica per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, sostenibilità e miglioramento dei servizi ambientali sul territorio”.

Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno, l’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, che si chiude in pareggio, confermando la solidità e l’equilibrio economico-finanziario della società.

Nel corso della seduta, il presidente Antonio Licciardo ha illustrato le principali attività svolte dalla SRR, evidenziando il rafforzamento del ruolo della società quale organismo di governance sovracomunale nel settore della gestione dei rifiuti.

Tra i risultati più significativi si segnalano: il consolidamento della pianificazione strategica attraverso il Piano d’Ambito; il progresso sul fronte impiantistico, con l’avanzamento del progetto di ampliamento della vasca A e risorse stanziate per circa 8 milioni di euro; l’affidamento dei servizi di igiene ambientale in diversi comuni dell’ambito; il costante monitoraggio della qualità dei servizi e il supporto tecnico-amministrativo ai Comuni; il coordinamento delle attività legate alla regolazione ARERA, inclusi i PEF TARI; iniziative di controllo ambientale e contrasto all’abbandono dei rifiuti; progetti di sostenibilità, tra cui la distribuzione di erogatori d’acqua nelle scuole e la realizzazione di microisole per il vetro.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla riduzione del contenzioso con il personale ex EnnaEuno, perseguita attraverso la sottoscrizione di accordi conciliativi, nonché al contenimento dei costi per i Comuni soci, reso possibile anche grazie a tariffe di conferimento tra le più basse a livello regionale.