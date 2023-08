Sperlinga: “Trame Rupestri”, un nuovo modello di sviluppo basato su tradizione e innovazione

PUBBLICITÀ

“Trame Rupestri”, il festival di tessitura e prodotti locali svoltosi a Sperlinga il 5 e il 6 agosto, è stato un evento di ampio respiro che ha attirato artigiani e artisti da tutta la Sicilia, oltre ad un numeroso pubblico. Ma soprattutto è stata l’occasione per discutere della vocazione del territorio e di come il connubio tra tecniche artigianali, design innovativo e promozione pubblicitaria possa diventare un modello di sviluppo da seguire.



Di identità parla l’organizzatrice principale dell’evento, la dott.ssa Federica Matarazzo, vicepresidente della Pro Loco di Sperlinga.

“Il gallo italico e la tessitura sono i tratti contraddistintivi di Sperlinga – afferma- per uno sviluppo sostenibile, attivo e duraturo bisogna iniziare da ciò che è certo ed insito. Per questo motivo, manifestazioni di questo genere devono incitare alla curiosità e quindi alla scoperta. Contiamo di proporre ogni anno le “trame rupestri” e di avviare progetti che leghino i territori gallo italici e le tessitrici a livello sempre più ampio. Abbiamo già avviato la creazione di un comitato formato da rappresentanze sperlinghesi per tessere insieme il nostro futuro”.