Sperlinga: gioco d’azzardo patologico, l’Asp inaugura centro diurno

Il Dipartimento Salute Mentale dell’Asp di Enna, per tramite la UOC Dipendenze patologiche, diretta dalla D.ssa Carmela Murè, nell’ambito delle attività progettuali finanziate dal Ministero della Salute, attraverso il fondo per il contrasto al Gioco d’azzardo patologico L.208/2015 (art.1 comma 946), comunica che lo scorso 17 maggio è stato inaugurato il primo Centro Diurno pubblico per complessivi 15 posti di cui 10 in regime semi residenziale e 5 in regime residenziale, destinato a soggetti affetti da disturbo da gioco d’azzardo patologico e gestito dalla Cooperativa Solidarietà Erbitense, sito nel Comune di Sperlinga in Via santa Margherita s.n.c..

Si tratta di un progetto ambizioso che riguarda l’intero bacino d’utenza della Sicilia Orientale (Asp di Enna, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa) che offre assistenza ai pazienti affetti da disturbo da GAP, che potranno accedere al Centro Diurno costituito da un equipe multidisciplinare di 26 operatori professionali, tra i quali psicologi, psicoterapeuti, educatori, assistenti sociali, infermieri, oss, osa, ecc…, che offre un servizio indispensabile per il paziente e un incremento dell’offerta assistenziale.

“Il nome scelto per il primo centro diurno siciliano è stato ‘La tela’ – sono le parole della presidente della Cooperativa Solidarietà Erbitense, D.ssa Barbara Lo Votrico – in quanto il gioco d’azzardo cattura il giocatore in una ragnatela dalla quale, senza una richiesta d’aiuto, non può che rimanerne intrappolato. Il centro dà la possibilità al paziente di poter uscire dalla trappola dolorosa e di poter riannodare i fili rotti della propria vita, ritessendo una tela nuova.”

“Vorrei sottolineare – aggiunge la D.ssa Carmela Murè – come questo risultato sia stato possibile grazie ad un lavoro instancabile da parte dell’equipè della UOC Dipendenze Patologiche, nonché alla collaborazione di tutte le UU.OO.CC. aziendali. Un grazie particolare va alla Direzione Strategica Aziendale, nella persona del Commissario Straordinario Dott. Mario Zappia, sempre vicina alle esigenze del Dipartimento di Salute Mentale, al Sindaco di Sperlinga, Dott. Giuseppe Cuccì, a tutta l’amministrazione comunale, le forze dell’ordine e le autorità presenti”.

“L’inaugurazione del centro diurno è un momento bellissimo perché offre una risposta al bisogno di cura delle persone fragili affette da una patologia, quella del gioco d’azzardo che, come sappiamo, è in grado di rovinare le persone. È un traguardo raggiunto dopo anni di impegno grazie al lavoro di tutti perché i risultati e gli obiettivi si raggiungono con le persone, che si spendono e che ci credono” sono le parole del Commissario Straordinario dell’Asp di Enna.