Sperlinga: esposizione personale del pittore Pippo Altomare

In uno dei borghi più belli della Sicilia sta per aprire al pubblico una mostra d’arte contemporanea. Si tratta di un evento culturale tra i più significativi degli ultimi anni avvenuti a Sperlinga e in tutta la provincia di Enna: un’esposizione personale d’arte contemporanea del pittore Pippo Altomare, dal titolo SACRUM FACERE, che sarà inaugurata il prossimo 26 febbraio alle ore 16 nella Chiesa di San Domenico Soriano, Castello di Sperlinga. L’allestimento della mostra è curato da Filippo Altomare, scenografo in svariate produzioni televisive e cinematografiche.

Pippo Altomare, professore all’Accademia di Belle Arti di Catania, affianca alla didattica un’intensa attività espositiva in Italia (Napoli, Perugia, Roma, Milano, ecc…) e all’estero (Austria, Germania, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia, Ungheria, ecc…). Le sue opere d’arte rimandano ad un simbolismo dell’agire pittorico: segni geometrici e naturali, forme e colori appaiono come autentiche presenze all’interno delle sue tele. Le superfici pittoriche, di grande formato e di forte impatto, in maniera rituale, strategica e ossessiva, si presentano all’osservatore in un’atmosfera pseudoreligiosa, poiché lo spazio espositivo (ubicato all’interno del Castello) coincide con una chiesa, anche se sconsacrata: la Chiesa di San Luca Evangelista, oggi Chiesa di San Domenico in Soriano.

Questa esposizione dimostra come anche il piccolo Comune della Provincia di Enna sia capace di creare grandi eventi in una location particolarmente suggestiva per i molti turisti italiani e stranieri che si recano a Sperlinga per visitare il Castello, il Borgo Rupestre e gli altri tesori che il paese conserva al suo interno. La mostra è stata voluta dal Sindaco Pino Cuccì, che sostiene e ha sostenuto ininterrottamente fin dal suo primo esordio politico nel 1985 (in quell’anno in qualità di assessore alla cultura) tutte le iniziative di carattere culturale e di interesse generale.

La mostra resterà aperta al pubblico anche nei mesi di marzo, aprile e maggio.