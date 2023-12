Sperlinga: Asp, siglato il contratto per l’apertura del Centro Diurno GAP

PUBBLICITÀ

È stato firmato il contratto per l’affidamento della realizzazione di un Centro Diurno GAP (Gioco d’azzardo patologico) alla Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, la cui presidente è la D.ssa Barbara Lo Votrico. La struttura sorgerà nel Comune di Sperlinga.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 946) ha istituito presso il Ministero della Salute il fondo per il gioco d’azzardo patologico – GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da tale disturbo.

Il Decreto Ass. 156 del 28/02/2020 di approvazione del Piano GAP 2018/2019, con l’allegato al decreto riportante gli obiettivi, prevede, all’obiettivo specifico 6.2, la realizzazione di un centro semiresidenziale per l’accoglienza e la presa in carico delle persone affette da DGA, presso la Sicilia orientale. Tale decreto individua l’ASP di Enna quale ente capofila per il bacino orientale.

Soprattutto dopo il lungo periodo del lockdown i problemi di dipendenza da GAP sono in netto aumento sia tra i giovani che tra la popolazione adulta.

L’UOC Dipendenze Patologiche dell’ASP di Enna, in qualità di Unità Operativa Complessa e diretta dalla D.ssa Carmela Murè, ha avuto il compito di redigere il progetto che prevede l’attivazione di programmi terapeutici semiresidenziali e residenziali riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale che si è tramutato nella creazione di un centro diurno quale spazio fisico a sé stante, differente dagli ambulatori dei Ser.D.. A tale scopo la progettualità prevede la creazione di 15 posti di cui 10 semiresidenziali e 5 residenziali, in cui possano confluire i pazienti affetti da disturbo GAP riguardanti le 5 Asp di riferimento (Sicilia Orientale): Asp di Messina, Asp di Catania, Asp di Siracusa e Asp di Ragusa.

“Un grazie va al Commissario Straordinario dell’Asp di Enna, Dott. Francesco Iudica ed al Direttore del Dipartimento Salute Mentale, Dott. Giuseppe Cuccì, sempre attenti alle esigenze della nostra UOC – sottolinea Carmela Murè – ma il raggiungimento di questo importante risultato è da addebitare a tutti gli operatori dei Ser.D che continuano a lavorare in modo egregio con grande impegno e professionalità e soprattutto al gruppo di lavoro formato dalla Ing. Enza Concita Emerilli e dal Rag. Michele di Franco. Il centro sarà operativo entro poche settimane e rappresenterà insieme a tutte le attività preventive già partite in tutto il territorio provinciale un punto di eccellenza per la presa in carico dei soggetti affetti da GAP”.