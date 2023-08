Sperlinga: al via “L’Isola d’Inchiostro”

PUBBLICITÀ

Una location insolita per i quattro appuntamenti della rassegna di letture “L’isola d’inchiostro”, in programma per l’ 8, l’11, il 17 e il 19 agosto alle ore 19 presso la via Cortile di Sperlinga.

Un luogo immerso nel fascino del sito rupestre, a stretto contatto con l’atmosfera dei piccoli borghi nell’entroterra siciliano. La rassegna è dedicata alle voci dei maggiori scrittori siciliani, da Luigi Pirandello, Francesco Lanza, Leonardo Sciascia fino alla scrittrice contemporanea Maria Attanasio.

I personaggi dei vari racconti prenderanno vita grazie alle voci di Aurora Matarazzo, Marta Porcello, Giusy Blando e Stefano Vespo, mentre il commento musicale sarà affidato al pianoforte di Stefano Vanadia e all’ensamble jazz di Vittorio Gennaro, Gabriele Torregrossa e Giovanni Buscemi. Presenterà le serate Federica Matarazzo.

Si inizia l’8 agosto alle 19 con i personaggi di due novelle di Pirandello.

L’evento è organizzato dal Comitato per la Difesa dell’Identità e lo Sviluppo, in sinergia con la Pro-Loco ed il Comune di Sperlinga.

Le serate prevedono anche un aperitivo curato dal bar “Al Castello”, durante il quale saranno presenti prodotti di aziende del territorio che faranno da sponsor delle quattro serate: il birrificio 24 Baroni di Nicosia e Miele Mandralisca di Gangi.

Il comitato, nato da un’ importante esperienza di collaborazione e di impegno comune per la difesa delle attività produttive e del patrimonio naturalistico del cuore della Sicilia, si propone di valorizzare la cultura e l’identità della nostra regione, soprattutto attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza.

Molti sono i progetti che il comitato si propone per il futuro. Tra essi, quello di incentivare la promozione turistica del territorio, attraverso la realizzazione di materiale informativo e la valorizzazione di luoghi finora poco pubblicizzati, e quello di far diventare il Castello di Sperlinga luogo di incontro e di diffusione della cultura, con la creazione di appuntamenti fissi dedicati alla storia, all’arte e alla letteratura.

Per la partecipazione agli incontri è richiesto solo un contributo aperitivo di 2 euro.

Si consiglia la prenotazione del posto a sedere al numero WhatsApp 347 06 19 008.