SpedireAdesso lancia programma di tirocini rivolti agli studenti della Kore

SpedireAdesso, pioniere nel settore delle spedizioni e logistica online, ha annunciato una collaborazione con l’Università Kore di Enna e l’Università di Catania per il lancio di un programma di tirocini curriculari. Questo nuovo programma è progettato per collegare l’ambiente accademico con il mondo del lavoro reale, offrendo agli studenti un’opportunità unica di sviluppare competenze professionali cruciali mentre ancora impegnati nel loro percorso di studi.

Caratteristiche e benefici del programma

Applicazione della teoria alla pratica: gli studenti saranno immersi in situazioni lavorative reali, dove potranno applicare le conoscenze teoriche acquisite all’università in un contesto pratico e dinamico.

Sviluppo di abilità professionali: il programma mira a sviluppare non solo competenze specifiche del settore come la gestione della logistica e analisi di mercato, ma anche abilità trasversali come la leadership, la gestione del tempo e il problem solving.

Preparazione per il futuro lavorativo: gli studenti avranno l’opportunità di creare connessioni professionali e acquisire esperienze che saranno fondamentali per il loro ingresso nel mondo del lavoro.

Dettagli del programma: il programma è aperto a studenti selezionati attraverso un rigoroso processo di candidatura e selezione. Gli interessati sono invitati a presentare le loro domande attraverso il sito web di SpedireAdesso, dove possono anche trovare criteri di selezione e dettagli ulteriori.

Esperienza diretta dai partecipanti

Martina Zocco, una delle tirocinanti attuali, descrive la sua esperienza: “Questo tirocinio mi ha aperto gli occhi sulla realtà del lavoro nel settore delle spedizioni e logistica. Le sfide quotidiane e l’ambiente stimolante hanno arricchito il mio percorso educativo e mi hanno preparato meglio per il futuro”.

Per leggere più testimonianze e approfondimenti sul programma di tirocini, è possibile visitare il nostro blog aziendale attraverso il seguente link https://www.spedireadesso.com/blog/comunicati/attivati-i-tirocini-curriculari-con-l-universita-di-catania-e-la-kore-di-enna.html