Sparatoria a Valguarnera nei pressi dell’ufficio postale

PUBBLICITÀ

Un uomo stamattina ha sparato a Valguarnera contro un’auto. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo ferendo anche altre due persone. Il fatto è avvenuto nei pressi dell’ufficio postale. Si attendono notizie sulle condizioni dei feriti, ci sarebbe un morto.

PUBBLICITÀ

AGGIORNAMENTO

Si chiamava Salvatore Scammacca, 47 anni, la vittima della sparatoria di stamattina a Valguarnera. Un uomo gli ha sparato mentre era alla guida della sua autovettura nei pressi dell’ufficio postale. A quanto pare la vittima aveva avuto una lite in un bar e successivamente è stato ucciso mentre guidava la sua autovettura. Scamacca, dopo essere stato colpito, ha perso il controllo del mezzo, investendo altre due persone rimaste ferite, ma a quanto pare non in maniera grave.