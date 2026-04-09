Spaccio vicino a una scuola, emesso un D.A.C.Ur. dal Questore di Enna

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Il Questore di Enna ha emesso, nei confronti di un soggetto denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il provvedimento di Divieto di accesso e stazionamento (c.d. D.A.C.Ur.) nelle immediate vicinanze di un istituto scolastico.

L’atto è scaturito dagli accertamenti condotti da personale del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina, che hanno consentito di documentare l’attività illecita posta in essere da un giovane, già gravato da numerosi precedenti di polizia, ed attualmente sottoposto al divieto di accesso ai locali di pubblico spettacolo e ad ammonimento del Questore per condotte violente poste in essere nei confronti di familiari, pur restando salva la presunzione di innocenza fino ad un’eventuale condanna definitiva.

Alla luce degli elementi raccolti, il Questore ha ritenuto necessario adottare la misura di prevenzione, finalizzata a impedire l’accesso e lo stazionamento del soggetto nelle zone interessate per la durata di anni 1, al fine di tutelare la sicurezza di tanti giovani e studenti che transitano in quel sito.

Con lo stesso provvedimento è stato disposto, altresì, l’obbligo di comparizione giornaliero del destinatario presso l’Ufficio di Polizia competente per territorio negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici: misura convalidata, su richiesta della Procura della Repubblica, dal G.I.P. presso il Tribunale di Enna.

Tale tipologia di provvedimento consente un controllo preventivo su coloro che, con la loro condotta, possono turbare e mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini e di contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti perpetrato in prossimità di istituti scolastici e luoghi di aggregazione giovanile.