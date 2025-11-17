Spaccio di sostanze stupefacenti, doppio intervento dei Carabinieri tra Agira e Regalbuto

PUBBLICITÀ

Prosegue con risultati significativi l’attività di contrasto alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Enna, che in due distinte operazioni, ad Agira e Regalbuto, hanno sequestrato droga, materiale per il confezionamento e deferito due persone all’Autorità Giudiziaria.

L’intervento più rilevante è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Agira, dipendente dalla Compagnia di Enna, impegnati in un servizio mirato al contrasto dei reati contro il patrimonio e alla repressione dei traffici illeciti di stupefacenti. Durante un controllo presso un’abitazione, i militari, con la collaborazione di personale tecnico dell’Enel, hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica e, nel corso della successiva perquisizione, hanno rinvenuto due serre artigianali perfettamente attrezzate, utilizzate per la coltivazione di piante di marijuana. All’interno dell’abitazione sono stati inoltre trovati una quantità consistente di sostanza già essiccata, un bilancino di precisione e denaro contante in banconote di piccolo taglio, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Il soggetto è stato arrestato in flagranza di reato e, al termine delle formalità di rito, sottoposto al regime degli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Enna. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e assunto in carico dal reparto operante.

Contestualmente i Carabinieri della Stazione di Regalbuto, dipendente dalla Compagnia di Nicosia, hanno portato a termine un altro significativo intervento nell’ambito dei servizi di prevenzione al consumo e allo spaccio di stupefacenti. Nel corso di un controllo presso un’abitazione del centro, i militari hanno rinvenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana e materiale per il confezionamento, procedendo al sequestro e al deferimento all’Autorità Giudiziaria di una persona del luogo.

Le due operazioni, avvenute a distanza di poche ore l’una dall’altra, coordinate dalla Procura della Repubblica di Enna, confermano la determinazione dell’Arma dei Carabinieri nell’affrontare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti in modo capillare e coordinato, grazie alla sinergia tra le Stazioni territoriali e il Comando Provinciale di Enna.

Si evidenzia che i procedimenti penali pendenti sono nelle indagini preliminari e che gli indagati non possono definirsi colpevole fino a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.