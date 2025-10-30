Sp 7/A bivio Pirato-Mulinello: interdetto il transito sul cavalcavia

PUBBLICITÀ

L’ingegnere capo del Libero Consorzio Comunale di Enna, Daniela Lumera, ha firmato l’ordinanza n° 19 con la quale ha disposto la chiusura al transito sul cavalcavia ferroviario lungo della SP 7/A “Bivio Pirato-Bivio Mulinello-SS 192” e precisamente al chilometro 2 e 400. L’interdizione al transito scatta a partire dalle ore 7 di domani, venerdì 31 ottobre, e fino alla stessa ora di sabato 1 novembre.

L’ordinanza si è resa necessaria per consentire la prova di carico sul cavalcavia finalizzata ad aumentare il peso consentito, che attualmente è di 10 tonnellate. Verranno utilizzate delle strumentazioni tecniche con camion in transito per testarne la tenuta.

Attualmente sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per il recupero con miglioramento strutturale del cavalcavia, tratto strategico per i collegamenti con diverse realtà imprenditoriali e per il collegamento con l’asse autostradale.