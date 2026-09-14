SP 48 tra Nissoria e San Giorgio, segnalata una scarpata senza guard rail

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È stata protocollata presso il Libero Consorzio Comunale di Enna una segnalazione riguardante un tratto della SP 48, tra Nissoria e San Giorgio, dove viene evidenziata la presenza di una scarpata con un dislivello stimato tra i 6 e gli 8 metri e l’assenza di guard rail.

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A presentare la segnalazione è Marco Orazio Signorelli, del gruppo informale “Nissoria Giovani”, che chiede agli uffici competenti di verificare le condizioni di sicurezza del tratto: «La segnalazione nasce dalla volontà di portare all’attenzione degli uffici competenti una situazione che merita, a mio avviso, una verifica e di chiedere un sopralluogo per valutare le condizioni di sicurezza del tratto. Una situazione che non riguarda soltanto chi percorre questa strada in automobile. La SP 48 viene infatti utilizzata anche da persone che fanno jogging o semplicemente da chi vuole fare una camminata a piedi o in bici. Ed è proprio pensando a tutti gli utenti della strada che sarebbe importante prestare attenzione a questo tratto».

Signorelli guarda anche alla possibilità di una futura valorizzazione del collegamento tra Nissoria e San Giorgio attraverso la realizzazione di un percorso ciclopedonale: «La possibilità, un domani, di realizzare una pista ciclopedonale tra Nissoria e San Giorgio sarebbe un’importante opportunità per il nostro territorio: un percorso da vivere a piedi, in bicicletta o facendo attività sportiva, che potrebbe collegare due realtà del nostro territorio e valorizzarne ancora di più il paesaggio. Per questo credo che sia importante occuparci della sicurezza dei percorsi che già oggi vengono utilizzati, anche in vista di quello che si potrebbe realizzare un domani».

La segnalazione è ora all’attenzione degli uffici competenti del Libero Consorzio, chiamati a valutare le condizioni del tratto e l’eventuale necessità di interventi.