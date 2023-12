Sp 4, Cammarata (FDI): “Non è più rinviabile la statalizzazione”

PUBBLICITÀ

“Subito dopo Natale, grazie all’impegno assunto dall’assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, affronteremo il tema della statalizzazione della strada provinciale 4, che collega l’autostrada a Piazza Armerina, passando per Dittaino, ed è la prosecuzione naturale della Nord-Sud”. Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Nino Cammarata, sindaco di Piazza Armerina, torna su un tema che per primo lanciò pubblicamente alcuni anni fa.

La questione riguarda la proposta di rendere statale la strada provinciale numero 4 e affidarla all’Anas. Un’arteria, la Sp4, nota alle cronache soprattutto per il dissesto idrogeologico, le frane e gli smottamenti che negli anni l’hanno resa un’arteria impercorribile, pericolosa, se non addirittura chiusa al transito, in caso di frane particolarmente gravi o di lavori.

“Con la direzione provinciale FDI abbiamo chiesto all’assessore Aricò di riprendere la statalizzazione, dato che sia l’Anas che il governo regionale si sono detti disponibili – prosegue il leader provinciale del partito -. Ricordo a tutti che stiamo parlando di un’arteria fondamentale, che collega l’autostrada alla Valle del Dittaino e alla Città dei Mosaici, quotidianamente transitata da centinaia e centinaia di automobilisti, di residenti e di pendolari, che la percorrono per andare a lavoro o per raggiungere i siti d’interesse, tra cui la nostra Villa Romana del Casale”.

Cammarata ricorda che la settimana scorsa la direzione provinciale del partito, allargata ai responsabili comunali e ai capigruppo consiliari, oltre che alle delegazioni dei consiglieri comunali, ha affrontato il tema della viabilità e della Nord-Sud.

“Prendiamo atto dello stanziamento e dei lavori lanciati dal Libero consorzio di Enna – conclude Cammarata, riferendosi alla nota con cui l’ex Provincia annunciava la consegna dei lavori di ammodernamento e sistemazione della Sp4 -. Tuttavia in generale riteniamo che si debba mettere mano rapidamente alla questione Nord-Sud e riteniamo che gli interventi sulle strade provinciali non siano più procrastinabili. Anche in relazione alla Sp4, infine, vanno bene e sono fondamentali tutte le manutenzioni, ma il tema realmente da affrontare, urgentemente, è la statalizzazione. Subito dopo Natale ci riuniremo con l’assessore Aricò, i sindaci e la Prefettura, per discutere strategie concrete sulla Nord-Sud e sulla Sp4”.